Во Львовской области дрон попал в частный дом: полиция рассматривает версию покушения на убийство

Утром 11 декабря в селе Сокольники в Львовской области зафиксировано попадание дрона в частный дом. Никто не пострадал, однако повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений.

Как сообщает полиция Львовской области, сигнал о взрыве поступил около 04:00 часов. На месте происшествия работают все профильные службы, детали инцидента выясняются.

Стоит заметить, что последняя воздушная тревога в Львовской области звучала 7 декабря в связи с угрозой возможных враждебных действий.

Как выяснило издание ZAXID.NET, злоумышленники запустили дрон в направлении частного дома. По информации источника, речь идет не о вражеском дроне, поскольку на момент инцидента в Львовской области не было объявлено воздушной тревоги. Предварительной версией происшествия считают покушение на убийство.

Відео дня

