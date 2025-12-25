В Черкасской области взорвалось авто местного депутата: в Нацполиции открыли уголовное производство

О покушении на жизнь сообщил сам Виталий Сторожук, депутат Корсунь-Шевченковского городского совета. По его словам инцидент произошел вечером 24 декабря.

"Святой вечер. Покушение на жизнь депутата в г. Корсунь-Шевченковском. Подрыв автомобиля. Я жив. Сегодня меня пытались убить", — написал Сторожук в Facebook.

По его словам, взрыв прогремел в 22:05, когда он сел в авто и начал движение. В этот момент сработала взрывчатка, заложенная под дном авто. Виталий Сторожук успел выскочить из салона, но машина сгорела полностью.

"Это не несчастный случай и не бытовая история. Это покушение на мою жизнь! Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Все обстоятельства будут установлены следствием", — написал Сторожук.

В Нацполиции подтвердили, что в Корсунь-Шевченковском взорвалось авто AUDI Q7 и сообщили, что пострадавших нет.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на умышленное убийство совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Взрыв произошел возле дома депутата, об инциденте сообщил он сам. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к совершению этого преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) ч. 2 п. 5 ст.115 (умышленное убийство совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, или пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Черкасская областная прокуратура.

