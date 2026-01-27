Україна
У Черкаській області під час спецоперації загинули четверо поліцейських (фото)
Під час затримання фігуранта, розшукуваного за скоєння вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю.
Четверо поліцейських загинули, повідомили в Нацполіції України.
Втрати поліції під час спецоперації в Черкасах:
- командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.
- заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флоринський.
- інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.
- поліцейський офіцер товариства сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.
Ще одного правоохоронця, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака госпіталізовано.
Новина доповнюється