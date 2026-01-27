Украина
В Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских (фото)
Во время задержания фигуранта, разыскиваемого за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу.
Четверо полицейских погибли, сообщил глава Нацполиции Украины Иван Виговский.
Потери полиции в ходе спецоперации в Черкассах:
- командир взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.
- заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.
- инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.
- полицейский офицер общества сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.
Відео дня
Еще один правоохранитель, полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, старший лейтенант полиции Александр Шпак госпитализирован.
Выговский выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
