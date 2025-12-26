Мужчина начал стрельбу из АК-47 в супермаркете Донецка: его обезоружили силовики (видео)

Во временно оккупированном Донецке вечером 25 декабря мужчина зашел в супермаркет с автоматом АК-47 и начал хаотичную стрельбу. Также сообщалось об удержании им заложников.

Видеозапись стрельбы в Донецке с камер наблюдения в супермаркете опубликовали местные медиа. Утверждается, что инцидент произошел в Петровском районе в бывшем "АТБ", переименованном оккупационными властями в "Первый республиканский супермаркет".

На видео можно увидеть, как мужчина заходит в алкогольный отдел, достает спрятанный под белым куском определенной материи автомат и начинает стрелять в разные стороны.

"Люди побежали на выход, я, соответственно, тоже подорвалась и побежала в подсобное помещение", — рассказала одна из сотрудниц магазина.

Около 19:45 "правоохранители" временно оккупированного города получили сообщение о мужчине, который стреляет в магазине из автоматического оружия, и о вероятном удержании им заложников.

Силовики, прибывшие на место, проникли в торговый зал, окружили мужчину с автоматом и применили табельное оружие для обезвреживания подозреваемого. АК-47 у него изъяли.

Сообщается, что пострадавших среди гражданского населения нет.

