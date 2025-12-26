Чоловік почав стрілянину з АК-47 в супермаркеті Донецька: його знезброїли силовики (відео)

В тимчасово окупованому Донецьку ввечері 25 грудня чоловік зайшов до супермаркету з автоматом АК-47 і почав хаотичну стрільбу. Також повідомлялося про утримання ним заручників.

Відеозапис стрілянини в Донецьку з камер спостереження в супермаркеті опублікували місцеві медіа. Стверджується, що інцидент стався в Петровському районі в колишньому "АТБ", перейменованому окупаційною владою на "Перший республіканський супермаркет".

На відео можна побачити, як чоловік заходить в алкогольний відділ, дістає захований під білим шматком певної матерії автомат і починає стріляти врізнобіч.

"Люди побігли на вихід, я, відповідно, теж підірвалася і побігла в підсобне приміщення", — розповіла одна зі співробітниць магазину.

Близько 19:45 "правоохоронці" тимчасово окупованого міста отримали повідомлення про чоловіка, що стріляє в магазині з автоматичної зброї, та про ймовірне утримання ним заручників.

Силовики, що прибули на місце, проникли в торгівельний зал, оточили чоловіка з автоматом і застосували табельну зброю для знешкодження підозрюваного. АК-47 у нього вилучили.

Повідомляється, що постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко 23 вересня розповідав про водну кризу в Донецьку та звинувачував українську владу в тому, що вона недостатньо говорить про цю проблему.

У травні медіа розповідали, як люди живуть у Донецьку після 11 років окупації. Містяни стикаються з проблемами з водопостачанням, стихійними звалищами та проривами каналізації.