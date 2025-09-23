Водна криза у Донецьку: Україна могла б оголосити перемир'я заради людей, — Андрющенко (відео)

На окупованих територіях Донеччини ситуація з водопостачанням перетворилася на гуманітарну катастрофу. Керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко вважає, що українська влада має активніше говорити про проблему на міжнародному рівні та пропонувати конкретні рішення, аби показати готовність дбати про своїх громадян.

Як пояснив Андрющенко в інтерв’ю каналу "Суперпозиція", нинішній стан водопостачання на Донеччині є критичним, і Україна могла б використати цю тему як інформаційну зброю проти російської пропаганди.

"В Донецьку зараз просто катастрофа. Ми повинні наполягати на тому, що це справжня криза, спричинена війною. І що ми готові, як країна, рятувати наших людей", — наголосив він.

За його словами, українська влада недостатньо озвучує тему водної кризи, тоді як Росія активно використовує інформаційне поле на свою користь. Він навів приклад гауляйтера Володимира Сальдо, який регулярно звертається до жителів Херсонщини, навіть тих, що перебувають під контролем України. На думку Андрющенка, аналогічні звернення Києва до населення окупованих територій могли б мати сильний психологічний ефект.

Керівник Центру вивчення окупації України запропонував оголосити так зване "водне перемир’я" на ділянці Сіверського Дінця, де проходить ключовий канал. Він вважає, що Україна мала б ініціювати інвентаризацію обладнання для відновлення роботи системи водопостачання. Якщо росіяни допустять українських фахівців — вони можуть провести перевірку, якщо ні — це повинні зробити представники з їхнього боку. Після ремонтів можна було б оголосити цю зону демілітаризованою.

"Я не фантазер і розумію, що Росія відмовиться. Але в такій ситуації одразу стане зрозуміло, хто дбає про людей, а хто їх ігнорує", — зазначив Андрющенко.

Він також підкреслив, що Україна мала б виносити питання водної кризи на міжнародні майданчики, зокрема в Раді Безпеки ООН. Натомість поки Київ уникає цієї теми, росіяни активно залучають іноземних політиків та пропагандистів, які поширюють тези про "геноцид і водну блокаду Донбасу".

Ситуація з водою погіршується не лише в Донецьку, Макіївці чи Горлівці, а й у Маріуполі та Бердянську. Останнє місто вже опинилося на межі кризи через обміління водосховища та критичний стан річки Берда, яка мала б його поповнювати. Андрющенко попередив, що в подібній ситуації можуть опинитися й інші окуповані території, зокрема Мелітополь, де водні горизонти впали після підриву Каховського водосховища.

Окрім проблем із водою, на окупованих територіях спостерігається нестача пального, медикаментів і медичного персоналу. За словами Андрющенка, тотальна деградація інфраструктури є спільною рисою всіх регіонів, захоплених Росією. Водночас єдине, що окупаційна влада намагається розвивати — це дорожня інфраструктура для забезпечення власної логістики.

Раніше Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти готують нову екологічну катастрофу на зразок тієї, що влаштували у Новій Каховці у 2023 році. З його слів, ворог планує "вбити" річку Кальміус, цинічно прикриваючи це будівництвом водоводів.

Окрім цього, Фокус писав, що жителі тимчасово окупованого Донецька зіштовхнулись з дефіцитом питної води, і окупанти знайшли рішення — обмежити ціну на неї. В результаті точки, де продавали воду, зачиняються, а місцеві добувають воду усіма можливими способами.