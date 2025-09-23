Водный кризис в Донецке: Украина могла бы объявить перемирие ради людей, — Андрющенко (видео)

На оккупированных территориях Донецкой области ситуация с водоснабжением превратилась в гуманитарную катастрофу. Руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко считает, что украинская власть должна активнее говорить о проблеме на международном уровне и предлагать конкретные решения, чтобы показать готовность заботиться о своих гражданах.

Как пояснил Андрющенко в интервью каналу "Суперпозиция", нынешнее состояние водоснабжения в Донецкой области является критическим, и Украина могла бы использовать эту тему как информационное оружие против российской пропаганды.

"В Донецке сейчас просто катастрофа. Мы должны настаивать на том, что это настоящий кризис, вызванный войной. И что мы готовы, как страна, спасать наших людей", — подчеркнул он.

По его словам, украинская власть недостаточно озвучивает тему водного кризиса, тогда как Россия активно использует информационное поле в свою пользу. Он привел пример гауляйтера Владимира Сальдо, который регулярно обращается к жителям Херсонщины, даже находящимся под контролем Украины. По мнению Андрющенко, аналогичные обращения Киева к населению оккупированных территорий могли бы иметь сильный психологический эффект.

Руководитель Центра изучения оккупации Украины предложил объявить так называемое "водное перемирие" на участке Северского Донца, где проходит ключевой канал. Он считает, что Украина должна инициировать инвентаризацию оборудования для восстановления работы системы водоснабжения. Если россияне допустят украинских специалистов — они могут провести проверку, если нет — это должны сделать представители с их стороны. После ремонтов можно было бы объявить эту зону демилитаризованной.

"Я не фантазер и понимаю, что Россия откажется. Но в такой ситуации сразу станет понятно, кто заботится о людях, а кто их игнорирует", — отметил Андрющенко.

Он также подчеркнул, что Украина должна была бы выносить вопрос водного кризиса на международные площадки, в частности в Совете Безопасности ООН. Зато пока Киев избегает этой темы, россияне активно привлекают иностранных политиков и пропагандистов, которые распространяют тезисы о "геноциде и водной блокаде Донбасса".

Ситуация с водой ухудшается не только в Донецке, Макеевке или Горловке, но и в Мариуполе и Бердянске. Последний город уже оказался на грани кризиса из-за обмеления водохранилища и критического состояния реки Берда, которая должна была бы его пополнять. Андрющенко предупредил, что в подобной ситуации могут оказаться и другие оккупированные территории, в частности Мелитополь, где водные горизонты упали после подрыва Каховского водохранилища.

Кроме проблем с водой, на оккупированных территориях наблюдается нехватка топлива, медикаментов и медицинского персонала. По словам Андрющенко, тотальная деградация инфраструктуры является общей чертой всех регионов, захваченных Россией. При этом единственное, что оккупационные власти пытаются развивать — это дорожная инфраструктура для обеспечения собственной логистики.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовят новую экологическую катастрофу вроде той, что устроили в Новой Каховке в 2023 году. По его словам, враг планирует "убить" реку Кальмиус, цинично прикрывая это строительством водоводов.

Кроме этого, Фокус писал, что жители временно оккупированного Донецка столкнулись с дефицитом питьевой воды, и оккупанты нашли решение — ограничить цену на нее. В результате точки, где продавали воду, закрываются, а местные добывают воду всеми возможными способами.