У Києві військовослужбовця вбили через кросівки: справу передали до суду

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя Черкаської області, який вчинив розбійний напад на військовослужбовця, внаслідок якого той помер у лікарні.

Трагедія сталася у квітні 2025 року, коли обвинувачений познайомився з військовим недалеко від станції метро "Вокзальна", повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Уже невдовзі після початку спілкування чоловік розпочав сварку, під час якої побив військового, а коли той упав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх і втік із місця злочину. Своє взуття він залишив біля потерпілого військового.

Згодом побитий чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Кросівки військового нападник забрав собі Фото: Прокуратура Києва

Після арешту підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України (вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваного в нападі затримали Фото: Київська міська прокуратура

Це не перша його проблема із законом. Щодо цього чоловіка в жовтні 2025 року Шевченківським районним судом Києва ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки (ч. 3 ст. 299 КК України).

