Не вперше: лікар у Тернополі взяв із бійця ЗСУ 11 тисяч за безкоштовну операцію (фото)

11 тисяч гривень вимагав лікар однієї з лікарень Тернополя за операцію військовослужбовцю, що належить до категорії безоплатних відповідно до договору, укладеного між лікарнею та Національною службою здоров'я України.

Related video

Спочатку свої послуги медик оцінив у 9500 гривень, але після операції він знову звернувся до пацієнта і попросив уже 11 тисяч, мотивувавши це тим, що під час проведення хірургічного втручання нібито були використані додаткові матеріали, повідомила поліція Тернопільської області.

Військовослужбовець віддав лікарю гроші, не знаючи, що заплатив за безкоштовну операцію.

Лікарю вже оголосили про підозру за частиною 3 статті 354 Кримінального кодексу України (прохання надати неправомірну вигоду для себе та одержання працівником підприємства, який не є службовою особою, такої неправомірної вигоди, за вчинення будь-яких дій з використанням становища, що цікавить працівника на підприємстві).

Лікарю повідомили про підозру в проханні дати хабар Фото: Офіс генпрокурора

Раніше цей же лікар уже мав проблеми із законом. У нього вже є підозра в отриманні від пацієнтки лікарні $5000 за вплив на членів експертної команди для отримання нею групи інвалідності.

Розслідування у справі триває.

У жовтні минулого року у Львові звільнили керівництво 1-ї міської лікарні ім. Князя Лева, де лікарка-алергологиня отримала хабар за сприяння у встановленні інвалідності. У її кабінеті під час обшуків правоохоронці знайшли понад 2 млн грн готівки.

За даними поліції, вона торгувала фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

Раніше Фокус писав, що лікар Центральної військово-лікувальної комісії Міноборони України Валерій Наумов, якого суд заарештував у грудні 2018 року за підозрою у вимозі хабара в учасника АТО Петра Олексюка, вийшов під заставу в 2,1 млн грн.