Не первый раз: врач в Тернополе взял с бойца ВСУ 11 тысяч за бесплатную операцию (фото)

11 тысяч гривен требовал врач одной из больниц Тернполя за операцию военнослужащему, которая относится к категории бесплатных в соответствии с договором, заключенным между больницей и Национальной службой здоровья Украины.

Сначала свои услуги оценил медик оценил в 9500 гривен, но после операции он снова обратился к пациенту и попросил уже 11 тысяч, мотивировав это тем, что во время проведения хирургического вмешательства якобы были использованы дополнительные материалы, сообщила полиция Тернопольской области.

Военнослужащий отдал доктору деньги, не зная, что заплатил за бесплатную операцию.

Врачу уже объявили о подозрении по части 3 статьи 354 Уголовного кодекса Украины (просьба предоставить неправомерную выгоду для себя и получение работником предприятия, не являющегося должностным лицом, такой неправомерной выгоды, за совершение каких-либо действий с использованием положения, интересующего работника на предприятии).

Врачу сообщили о подозрении в просьбе дать взятку Фото: Офис генпрокурора

Ранее это же врач уже имел проблемы с законом. У него уже есть подозрение в получении от пациентки больницы $5000 за влияние на членов экспертной команды для получения ею группы инвалидности.

Расследование по делу продолжается.

В октябре прошлого года во Львове уволили руководство 1-й городской больницы им. Князя Льва, где врач-аллерголог получила взятку за содействие в установлении инвалидности. В ее кабинете во время обысков правоохранители нашли более 2 млн грн наличных.

По данным полиции, она торговала фиктивными справками о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Ранее Фокус писал, что врач Центральной военно-лечебной комиссии Минобороны Украины Валерий Наумов, которого суд арестовал в декабре 2018 года по подозрению в требовании взятки у участника АТО Петра Олексюка, вышел под залог в 2,1 млн грн.