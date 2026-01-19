В Киеве военнослужащего убили из-за кроссовок: дело передали в суд

Прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который совершил разбойное нападение на военнослужащего, в результате которого тот скончался в больнице.

Трагедия произошла в апреле 2025 года, когда обвиняемый познакомился с военным недалеко от станции метро "Вокзальная", сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Уже вскоре после начала общения мужчина начал ссору, в ходе которой избил военного, а когда тот упал на землю и потерял сознание, снял с потерпевшего кроссовки, обул их и скрылся с места преступления. Свою обувь он оставил возле потерпевшего военного.

Впоследствии избитый мужчина скончался в больнице о полученных травм.

Кроссовки военного нападавший забрал себе Фото: Прокуратура Киева

После ареста подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины (совершение нападения с целью завладения чужим имуществом, в условиях военного положения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений).

Если суд признает его виновным, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемого в нападении задержали Фото: Киевская городская прокуратура

Это не первая его проблема с законом. В отношении этого мужчины в октябре 2025 года Шевченковским районным судом Киева принято решение о применении принудительных мер медицинского характера за убийство собаки (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

