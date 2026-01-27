Мужчина, который застрелил полицейских в Черкасской области, был бывшим военным: детали

В Черкасской области прошел брифинг по убийству четырех полицейских, которые были застрелены во время проведения спецоперации.

Сам злоумышленник также был застрелен. Им оказался 59-летний бывший военнослужащий. Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма во время брифинга.

По его словам, сейчас полиция проверяет, как именно мужчина смог уволиться со службы.

Также Гудыма не прокомментировал информацию о том, что мужчину подозревали в покушении на убийство местного депутата, ведь сейчас "идет расследование". В то же время он рассказал, что злоумышленника действительно подозревали в покушении на убийство, которое произошло в 2025 году на территории Корсунского района.

Действия застреленного злоумышленника квалифицированы по статье 348 УК Украины (убийство полицейского). Также ГБР предоставит юридическую оценку правомерности действий полицейских.

27 января подозреваемый, увидев полицейских, начал скрываться и убегать в сторону лесопосадки.

"Надел на себя бронежилет, взял с собой автоматическое оружие и убежал с места проживания в лесопосадку. Во время мероприятий задержания из засады произвел выстрелы из автоматического оружия в направлении полицейских, в результате чего четверо правоохранителей погибли, пятый был ранен. Сейчас ему проводят оперативное вмешательство", — резюмировал Гудыма.

Убийство полицейских — что известно

27 января появилась информация, что во время задержания фигуранта уголовного дела мужчина открыл прицельный огонь по правоохранителям. Тогда сообщалось, что он подозреваемый в совершении убийства. Еще один правоохранитель был госпитализирован. Среди погибших было трое участников боевых действий.

Вероятно речь идет о покушении, которое произошло в конце 2025 года — тогда произошло покушение на жизнь депутата в г. Корсунь-Шевченковском. Машина мужчины взорвалась, когда он сел в авто и начал движение.

Ранее стало известно, что в Киеве военнослужащего убили из-за кроссовок: дело передали в суд.