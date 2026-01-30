Ветеран стрелял в правоохранителей в Черкасской области из засады: глава Нацполиции раскрыл детали покушения

В результате стрельбы в Черкасской области 27 января погибли 4 полицейских и еще один был госпитализирован с ранением. По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, в тот день бойцы спецподразделения приехали в село, чтобы провести обыски у ветерана, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Убийство правоохранителей в Черкасской области глава Национальной полиции Украины Иван Выговский прокомментировал "Цензор.НЕТ" 30 января. По его словам, погибшие были бойцами спецподразделения с боевым опытом, и с подозреваемым общались в спокойном тоне, с учетом того, что он был ветераном войны.

Выговский рассказал, что ветеран забаррикадировался и не шел на контакт с полицией, поэтому для общения с ним пригласили его собратьев

"В это время — и именно эти минуты стали критически важными — он незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги в лесистой местности", — сказал глава Нацполиции.

По его словам, собратья подозреваемого не нашли его в доме, и пожелали, чтобы во время обысков понятыми были представители общины. Когда правоохранители поехали на поиски понятых, подозреваемый расстрелял их авто в упор, при этом убив одного и ранив еще одного бойца, утверждает Выговский.

"После чего подошел к раненому вплотную и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный ПОГ (полицейский офицер общины), и подозреваемый его узнал, нападающий сказал ему "Ну хорошо, живи", и ушел в засаду", — рассказал глава Нацполиции.

Он отметил, что стрельба произошла в 500 метрах от дома подозреваемого, и он, по данным следствия, стрелял в спецназовцев из засады.

"Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При том, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", — сказал Выговский.

Он также осудил "героизацию" подозреваемого ветерана в медиа.

"Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нем хладнокровного убийцы, который понимая, что человек уже ранен, умышленно и хладнокровно их добивал. Мы с уважением относимся ко всем военным и ветеранам, которых немало и среди полицейских, но боевой статус не является оправданием совершения умышленных убийств, еще и с такой жестокостью", — заявил глава Нацполиции.

Убийство правоохранителей в Черкасской области: что известно

О том, что в Черкасской области во время спецоперации погибли четверо правоохранителей, Иван Выговский сообщал днем 27 января. Он назвал имена погибших: Сергей Сафронов, Александр Флоринский, Денис Половинка и Владимир Бойко. Также был госпитализирован старший лейтенант полиции Александр Шпак.

Начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма во время брифинга 27 января рассказал, что мужчина, который подозревается в убийстве полицейских в Черкасской области, был бывшим военным.

28 января военнослужащий Ярослав Нищик раскрыл имя подозреваемого стрелка — по его словам, им был его побратим Сергей Русинов, с которым они во время полномасштабного вторжения РФ служили в 158-м и 198-м батальонах.