Гибель правоохранителей в Черкасской области: военный раскрыл имя подозреваемого стрелка (фото)

Военный из Черкасской области утверждает, что в убийстве четырех правоохранителей подозревается его побратим, которого во время полномасштабного вторжения списали со службы по состоянию здоровья и по уходу за отцом. По словам военного, в 2014 году мужчина принимал активное участие в Революции Достоинства, а затем служил в АТО.

Сообщение о стрельбе в Черкасской области, которая привела к гибели правоохранителей, бывший секретарь Черкасского городского совета и ныне военнослужащий Ярослав Нищик опубликовал 28 января в Facebok. До этого он утверждал, что подозреваемый в убийстве четырех правоохранителей — его побратим Сергей Русинов, с которым они во время полномасштабного вторжения РФ служили в 158-м и 198-м батальонах.

"Он племянник Героя Украины Василия Сергиенко. Правдоруб. В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища возле Корсуня", — написал Нищик.

Відео дня

Военнослужащий Ярослав Нищик утверждает, что в убийстве полицейских подозревается его побратим Фото: скриншот

По словам военного, Сергей Русинов якобы имел личный конфликт с депутатом Корсунь-Шевченковского горсовета Виталием Сторожуком.

"Это Русинов сжег авто Сторожуку. Полиция интерпретировала как покушение на убийство. Сторожук угрожал Русинову и наоборот", — заявил Нищук.

Нищик рассказал о конфликте Русинова со Сторожуком Фото: скриншот

В заметке 28 января военный добавил, что Сторожук якобы пытался отобрать у Русинова землю и "неоднократно пробовал повесить на Русинова преступления". При этом Нищик заявил, что имеет "вопросы к начальнику Черкасской полиции Гудыме".

"Полицейских жалко. Русинова мне тоже жаль. Запутался и не выдержал. Сторожук чист и доволен", — написал военнослужащий, опубликовав фотографию своего побратима.

Ярослав Нищик опубликовал фото Сергея Русинова Фото: Facebook

Гибель правоохранителей: комментарий Виталия Сторожука

Депутат Корсунь-Шевченковского горсовета Виталий Сторожук в свою очередь опубликовал в Facebook заявление, в котором отметил, что вокруг трагедии в Черкасской области распространяются спекуляции и ложная информация. Он заверил, что во время досудебного расследования находится в Украине, открыт к сотрудничеству с правоохранителями и действует в рамках действующего законодательства.

"Любые публичные спекуляции, предположения или обвинения, распространяемые в социальных сетях, не имеют никакого процессуального значения и только вредят установлению объективной истины. Окончательные выводы по этой трагедии может делать исключительно следствие и суд. Именно на это я и рассчитываю", — написал депутат.

Он добавил, что в дальнейшем не будет давать публичных комментариев относительно инцидента из уважения к погибшим и их семьям.

Официальное заявление Виталия Сторожука по убийству правоохранителей в Черкасской области Фото: скриншот

Гибель правоохранителей в Черкасской области: что известно

О том, что в Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил днем 27 января. Он назвал имена погибших: Сергей Сафронов, Александр Флоринский, Денис Половинка и Владимир Бойко. Еще один правоохранитель, Александр Шпак, был госпитализирован. Стрелка ликвидировали спецназовцы.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олег Гудыма на брифинге 27 января сообщил, что мужчина, который застрелил полицейских в Черкасской области, был бывшим военным. По его словам, 59-летний подозреваемый "надел на себя бронежилет, взял с собой автоматическое оружие и скрылся с места проживания".

В комментарии "Суспільному" Олег Гудыма добавил, что во время спецоперации 27 января правоохранители устанавливали причастность подозреваемого к покушению на депутата городского совета в декабре 2025 года на территории Корсунского района.