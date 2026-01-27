Подозреваемый в покушении на депутата застрелил четырех полицейских в Черкасской области: детали трагедии

Четверо полицейских в Черкасской области были убиты, когда пытались задержать подозреваемого, который хотел убежать от правоохранителей.

Во время операции полицейские устанавливали причастность подозреваемого к совершению покушения на убийство депутата городского совета, которое произошло в декабре 2025 года на территории Корсунского района, рассказал в комментарии "Суспільному" начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма.

Убийство четырех полицейских в Черкасской области — в Нацполиции рассказали подробности

Гудыма рассказал подробности об инциденте, который произошел в Черкасской области 27 января. Тогда во время задержания преступника трагически погибли 4 полицейских. Как оказалось, двое из них были участниками боевых действий в войне России против Украины.

"Исчез с места происшествия, при этом экипировав себя средствами защиты индивидуальной — это бронежилет, взял с собой автоматическое оружие и скрылся в лесной местности. Там открыл огонь по направлению полицейских, в результате чего погибли четверо, пятый полицейский ранен", — рассказал Гудыма.

Подозреваемого ликвидировали во время проведения операции, добавил Олег Гудыма. По его словам, подозреваемый — местный житель: "59 лет, бывший военнослужащий. Сейчас продолжается расследование, внесены сведения в ЕГР по статье 348 Уголовного кодекса Украины".

Олег Гудыма отметил, что погибшие правоохранители были патриотами своего дела, людьми, которые выбрали смыслом жизни служение народу Украины. По словам начальника полиции Черкасской области, полицейские 27 января вышли на выполнение своих ежедневных задач.

"Это полицейский офицер общины Корсунского района, трое бойцов спецподразделения РУНП в Черкасской области, двое из которых участвовали в отпоре вооруженной агрессии России, были участниками боевых действий, имели опыт", — рассказал Гудыма.

Убийство полицейских в Черкасской области — что известно

27 января во время задержания подозреваемого в убийстве в Черкасской области погибли четверо сотрудников Национальной полиции, сообщил глава Нацполиции Иван Выговский. Еще один получил ранения и находится в медучреждении.

Состояние полицейского Александра Шпака, который получил ранения в перестрелке во время задержания подозреваемого в убийстве в Черкасской области — тяжелое. Его госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы.

На стрелка полицейские вышли после сообщения депутата горсовета Корсунь-Шевченковского, рассказывал инсайдер.

"Есть в Корсунь-Шевченковском депутат городского совета и председатель общественной организации — молодой, очень упорный и конфликтный. Очевидно, из-за его гиперактивности на него было совершено уже два покушения-предупреждения. Он обращался в полицию с просьбой расследовать это дело. Полицейские вычислили, кто за этим стоит. Вчера было вынесено соответствующее распоряжение, и сегодня на место выехала оперативно-следственная группа на задержание злоумышленника", — рассказал источник.

Правоохранителей ждали в засаде, и когда те вышли из машины, преступник открыл огонь из автоматического оружия. Все пулевые ранения нанесены в область шеи, поскольку полицейские были в шлемах и бронежилетах.

Вероятно речь идет об инциденте, который произошел в конце 2025 года — тогда произошло покушение на жизнь депутата в г. Корсунь-Шевченковском. Машина мужчины взорвалась, когда он сел в авто и начал движение.

