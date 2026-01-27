Підозрюваний у замаху на депутата застрелив чотирьох поліцейських на Черкащині: деталі трагедії

Четверо поліцейських на Черкащині були вбиті, коли намагались затримати підозрюваного, який хотів втекти від правоохоронців.

Під час операції поліцейські встановлювали причетність підозрюваного до скоєння замаху на вбивство депутата міської ради, яке відбулося в грудні 2025 року на території Корсунського району, розповів у коментарі "Суспільному" начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима.

Гудима розповів подробиці про інцидент, який стався у Черкаській області 27 січня. Тоді під час затримання злочинця трагічно загинули 4 поліцейських. Як виявилося, двоє з них були учасниками бойових дій у війні Росії проти України.

"Зник з місця події, при цьому екіпірувавши себе засобами захисту індивідуального — це бронежилет, взяв з собою автоматичну зброю і сховався у лісовій місцевості. Там відкрив вогонь напрямку поліцейських, внаслідок чого загинули четверо, п'ятий поліцейський поранений", — розповів Гудима.

Підозрюваного ліквідували під час проведення операції, додав Олег Гудима. З його слів, підозрюваний — місцевий мешканець: "59 років, колишній військовослужбовець. Наразі триває розслідування, внесені відомості до ЄДР за статтею 348 Кримінального кодексу України".

Олег Гудима зазначив, що загиблі правоохоронці були патріотами своєї справи, людьми, які обрали сенсом життя служіння народу України. За словами начальника поліції Черкащини, поліцейські 27 січня вийшли на виконання своїх щоденних завдань.

"Це поліцейський офіцер громади Корсунського району, троє бійців спецпідрозділу РУНП у Черкаській області, двоє з яких брали участь у відсічі збройної агресії Росії, були учасниками бойових дій, мали досвід", – розповів Гудима.

27 січня під час затримання підозрюваного у вбивстві на Черкащині загинули четверо співробітників Національної поліції, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський. Ще один отримав поранення та перебуває у медзакладі.

Стан поліцейського Олександра Шпака, який отримав поранення у перестрілці під час затримання підозрюваного у вбивстві на Черкащині — важкий. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні.

На стрілка поліцейські вийшли після повідомлення депутата міськради Корсунь-Шевченківського, розповідав інсайдер.

"Є в Корсунь-Шевченківському депутат міської ради і голова громадської організації – молодий, дуже завзятий і конфліктний. Очевидно, через його гіперактивність на нього було здійснено вже два замахи-попередження. Він звертався до поліції з проханням розслідувати цю справу. Поліцейські вирахували, хто за цим стоїть. Учора було винесено відповідне розпорядження, і сьогодні на місце виїхала оперативно-слідча група на затримання зловмисника", – розповіло джерело.

На правоохоронців чекали в засідці, і коли ті вийшли з машини, злочинець відкрив вогонь з автоматичної зброї. Усі кульові поранення завдані в область шиї, оскільки поліцейські були в шоломах і бронежилетах.

Ймовірно йдеться про інцидент, який трапився наприкінці 2025 року — тоді стався замах на життя депутата у м. Корсунь-Шевченківському. Автівка чоловіка вибухнула, коли він сів у авто та почав рух.

