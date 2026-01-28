Загибель правоохоронців на Черкащині: військовий розкрив ім'я підозрюваного стрільця (фото)

Військовий з Черкащини стверджує, що у вбивстві чотирьох правоохоронців підозрюється його побратим, якого під час повномасштабного вторгнення списали зі служби за станом здоров'я та по догляду за батьком. За словами військового, у 2014 році чоловік брав активну участь у Революції Гідності, а потім служив в АТО.

Допис про стрілянину в Черкаській області, що призвела до загибелі правоохоронців, колишній секретар Черкаської міської ради та нині військовослужбовець Ярослав Нищик опублікував 28 січня у Facebok. До того він стверджував, що підозрюваний у вбивстві чотирьох правоохоронців — його побратим Сергій Русінов, з яким вони під час повномасштабного вторгнення РФ служили в 158-му та 198-му батальйонах.

"Він племінник Героя України Василя Сергієнка. Правдоруб. В Росії на нього відкриті кримінальні справи. Він перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014 року під час побоїща біля Корсуня", — написав Нищик.

Військовослужбовець Ярослав Нищик стверджує, що в убивстві поліціянтів підозрюється його побратим Фото: скриншот

За словами військового, Сергій Русінов начебто мав особистий конфлікт з депутатом Корсунь-Шевченківської міськради Віталієм Сторожуком.

"Це Русінов спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки", — заявив Нищук.

Нищик розповів про конфлікт Русінова зі Сторожуком Фото: скриншот

В дописі 28 січня військовий додав, що Сторожук нібито намагався відібрати в Русінова землю та "неодноразово пробував повісити на Русінова злочини". При цьому Нищик заявив, що має "питання до начальника Черкаської поліції Гудими".

"Поліцейських шкода. Русінова мені теж шкода. Запутався і не витримав. Сторожук чистий і задоволений", — написав військовослужбовець, опублікувавши фотографію свого побратима.

Ярослав Нищик опублікував фото Сергія Русінова Фото: Facebook

Загибель правоохоронців: коментар Віталія Сторожука

Депутат Корсунь-Шевченківської міськради Віталій Сторожук своєю чергою опублікував у Facebook заяву, в якій наголосив, що навколо трагедії в Черкаській області поширюються спекуляції та неправдива інформація. Він запевнив, що під час досудового розслідування знаходиться в Україні, відкритий до співпраці з правоохоронцями та діє в межах чинного законодавства.

"Будь-які публічні спекуляції, припущення або звинувачення, що поширюються в соціальних мережах, не мають жодного процесуального значення та лише шкодять встановленню об’єктивної істини. Остаточні висновки щодо цієї трагедії може робити виключно слідство і суд. Саме на це я і розраховую", — написав депутат.

Він додав, що надалі не даватиме публічних коментарів щодо інциденту з поваги до загиблих і їхніх сімей.

Офіційна заява Віталія Сторожука щодо вбивства правоохоронців у Черкаській області Фото: скриншот

Загибель правоохоронців у Черкаській області: що відомо

Про те, що в Черкаській області під час спецоперації загинули четверо поліцейських, глава Нацполіції України Іван Виговський повідомив удень 27 січня. Він назвав імена загиблих: Сергій Сафронов, Олександр Флорінський, Денис Половинка та Володимир Бойко. Іще одного правоохоронця, Олександра Шпака, було госпіталізовано. Стрільця ліквідували спецпризначенці.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Олег Гудима на брифінгу 27 січня повідомив, що чоловік, який застрелив поліціянтів на Черкащині, був колишнім військовим. За його словами, 59-річний підозрюваний "вдягнув на себе бронежилет, взяв з собою автоматичну зброю і втік з місця мешкання".

У коментарі "Суспільному" Олег Гудима додав, що під час спецоперації 27 січня правоохоронці встановлювали причетність підозрюваного до замаху на депутата міської ради в грудні 2025 року на території Корсунського району.