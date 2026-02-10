В Ровненской области убиты пять человек: полиция задержала подозреваемого

В Ровненской области правоохранители задержали 72-летнего подозреваемого в убийстве пяти человек. По данным следствия, он наносил погибшим удары молотком и топором.

О задержании подозреваемого в убийствах в Ровненской области сообщает пресс-служба Национальной полиции. Инцидент произошел в селе Судобичи 10 февраля около 04:15.

Сообщение в полицию поступило от социальной работницы. Ее подопечные, проживающие в селе Судобичи в неработающей школе, сказали, что в коридорах слышны крики.

По данным полиции Ровненской области, между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями общего места проживания внутренне перемещенных лиц вспыхнул конфликт на бытовой почве около 04:10. Он перерос в драку, во время которой мужчина начал наносить пятерым людям удары молотком и топором.

Место убийства 5 человек в Ровенской области Фото: Национальная полиция

Пятеро граждан от полученных травм погибли на месте: мужчины 60 и 68 лет, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области и 56-летняя женщина из Кировоградской области.

Нападающего обнаружили патрульные, которые первыми прибыли на место. Следователи начали расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство двух или более лиц.

Задержанному готовят сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полиция на месте убийства 5 человек задержала 72-летнего мужчину на месте убийства 5 человек Фото: Национальная полиция

