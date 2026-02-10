Бізнесмен Ігор Мазепа потрапив у ДТП: поліція повідомляє про загиблого пішохода (фото)

Інвестор і співвласник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа у своєму Facebook повідомив, що напередодні став учасником ДТП. Однак у публікації бізнесмен не уточнював, чи були жертви внаслідок аварії. У прес-релізі обласної поліції зазначено, що водій на момент зіткнення був тверезим, а 60-річний пішохід помер дорогою в лікарню.

9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі, він потрапив в аварію "за участю третьої особи". Про це сам підприємець написав у Facebook.

"Обставини ДТП — згодом. З метою запобігти можливим інсинуаціям повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що й підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР. Співпрацюю зі слідством. Усі деталі надам трохи згодом", — ідеться в повідомленні.

У поліції Житомирської області підтвердили факт ДТП. За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого близько 19:30 на 204-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, поблизу села Кам'яний Майдан Звягельського району.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 49-річний киянин, рухався в напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїжджу частину. На жаль, унаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні", — розповіли в ГУ Нацполіції регіону. Водій на момент аварії був тверезий.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Деталі та обставини події уточнюються.

Ігор Мазепа: що про нього відомо

Ігор Мазепа народився 2 липня 1976 року в Києві та здобув дві вищі освіти (міжнародна економіка і право) в Київському національному економічному університеті.

Свою кар'єру Мазепа почав 1997 року, працюючи інвестиційним банкіром у міжнародних інвестиційних компаніях. У 2004 році він заснував Concorde Capital і посів позицію генерального директора.

Як писало агентство "РБК-Україна", до кризи в 2008 році компанія успішно провела безліч інвестиційних угод для престижних клієнтів, таких як "Галнафтогаз", група "МКС", Мегабанк, ТКС, "Пакко-Холдинг", "Мілкіленд" та інші. За результатами 2007 року Ігор Мазепа заробив $62 млн доходу і майже $35 млн чистого прибутку.

Наприкінці травня 2023 року засновник компанії Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив про створення антирейтингу для правоохоронців і суддів, які використовують свої повноваження в незаконних цілях.

28 червня того ж року 42 підприємці виступили на підтримку ініціативи Мазепи, опублікувавши маніфест на захист 42-ї статті Конституції. Серед підписантів були власниця фармацевтичної компанії "Фармак" Філя Жебровська, генеральний директор "Агромату" Сергій Войтенко, засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, засновник компаній FinStream і Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк та інші.

У листопаді рух "Маніфест 42" висунув вимогу виконання доручення президента Зеленського, яке він висловив зустрічі з підприємцями 30 червня 2023 року, щодо припинення корупційного тиску на бізнес.

18 січня 2024 року Мазепу затримали під час проходження україно-польського кордону, коли він планував відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, а ДБР прийшли з обшуками в його компанію, повідомляло видання NV.

У Concorde Capital стверджували, що слідчі дії було проведено без судового рішення, і в бізнес-центрі навіть вибили двері. Справа сягала ще 2013 року і була пов'язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Вид на місцевість над Вишгородською дамбою Фото: Информатор

За версією слідства бізнесмен є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн.

Будувати будь-що на цій землі заборонено, тож у слідства виникли питання до забудовника і схеми, за якою той отримав доступ до землі.

19 січня 2024 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в 349 млн грн. 23 січня Київський апеляційний суд частково задовольнив адвокатську скаргу Ігоря Мазепи, залишивши його під вартою до 27 лютого 2024 року і зменшивши заставу з 350 млн грн до 21 млн грн.

Після внесення застави Мазепа вийшов із СІЗО.

