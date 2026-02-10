Бизнесмен Игорь Мазепа попал в ДТП: полиция сообщает о погибшем пешеходе (фото)

Инвестор и совладелец инвестиционной группы Concorde Capital Игорь Мазепа в своем Facebook сообщил, что накануне стал участником ДТП. Однако в публикации бизнесмен не уточнял, были ли жертвы в результате аварии. В пресс-релизе областной полиции сказано, что водитель на момент столкновения был трезв, а 60-летний пешеход скончался по дороге в больницу.

9 февраля, возвращаясь в Киев, на Житомирской трассе, он попал в аварию "с участием третьего лица". Об этом сам предприниматель написал в Facebook.

"Обстоятельства ДТП — потом. С целью предотвратить возможные инсинуации сообщаю, что не был уставший, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал никаких правил ПДД. Сотрудничаю со следствием. Все детали предоставим чуть позже", — говорится в сообщении.

В полиции Житомирской области подтвердили факт ДТП. По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля около 19:30 на 204-м километре автодороги Киев–Чоп, вблизи села Каменный Майдан Звягельского района.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 49-летний киевлянин, двигался в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего жителя общины, пересекавшего проезжую часть. К сожалению, в результате ДТП пешеход скончался по дороге в больницу", – рассказали в ГУ Нацполиции региона. Водитель на момент аварии был трезв.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Детали и обстоятельства происшествия уточняются.

Игорь Мазепа: что о нем известно

Игорь Мазепа родился 2 июля 1976 года в Киеве и получил два высших образования (международная экономика и право) в Киевском национальном экономическом университете.

Свою карьеру Мазепа начал в 1997 году, работая инвестиционным банкиром в международных инвестиционных компаниях. В 2004 году он основал Concorde Capital и занял позицию генерального директора.

Как писало агентство "РБК-Украина", до кризиса в 2008 году компания успешно провела множество инвестиционных сделок для престижных клиентов, таких как "Галнафтогаз", группа "МКС", Мегабанк, ТКС, "Пакко-Холдинг", "Милкиленд" и другие. По результатам 2007 года Игорь Мазепа заработал $62 млн дохода и почти $35 млн чистой прибыли.

В конце мая 2023 года основатель компании Concorde Capital Игорь Мазепа объявил о создании антирейтинга для правоохранителей и судей, которые используют свои полномочия в незаконных целях.

28 июня того же года 42 предпринимателя выступили в поддержку инициативы Мазепы, опубликовав манифест в защиту 42-й статьи Конституции. Среди подписавшихся были владелица фармацевтической компании "Фармак" Филя Жебровская, генеральный директор "Агромата" Сергей Войтенко, основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, основатель компаний FinStream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк и другие.

В ноябре движение "Манифест 42" выдвинуло требование выполнения поручения президента Зеленского, которое он высказал встрече с предпринимателями 30 июня 2023 года, относительно прекращения коррупционного давления на бизнес.

18 января 2024 года Мазепу задержали во время прохождения украино-польской границы, когда он планировал посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а ГБР нагрянули с обысками в его компанию, сообщало издание NV.

В Concorde Capital утверждали, что следственные действия были проведены без судебного решения, и в бизнес-центре даже выбили дверь. Дело уходило еще в 2013 год и было связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Вид на местность над Вышгородской дамбой

По версии следствия бизнесмен является организатором схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 га стоимостью более 20 млн грн.

Строить что-либо на этой земле запрещено, поэтому у следствия возникли вопросы к застройщику и схеме, по которой тот получил доступ к земле.

19 января 2024 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в 349 млн грн. 23 января Киевский апелляционный суд частично удовлетворил адвокатскую жалобу Игоря Мазепы, оставив его под стражей до 27 февраля 2024 года и уменьшив залог с 350 млн грн до 21 млн грн.

После внесения залога Мазепа вышел из СИЗО.

