Игоря Мазепу задержали на границе: в чем подозревают бизнесмена и чем он известен

По версии следствия, Мазепа организовал схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС. Адвокаты предпринимателя заявили, что им не дали возможности участвовать в процессуальных действиях, а обыски были проведены незаконно.

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Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали 18 января при пересечении украинско-польской границы, а в офисах компании провели обыски. Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) произвели задержание Юрия Мазепы, брата владельца инвестиционной компании Concord Capital. В заявлении для Forbes представители Concorde Capital отметили, что действия следствия якобы связаны с позицией Мазепы относительно давления на бизнес. Фокус в одном материале собрал все, что известно о бизнесмене и его задержании накануне.

Задержание Игоря Мазепы — позиция адвокатов

Сообщается, что адвокаты Мазепы были лишены возможности участвовать в процессуальных действиях. ГБР якобы утверждает, что проводит так называемые "неотложные действия", формально не являющиеся обысками. В ходе этих действий, по мнению следователей, изымаются документы, предположительно свидетельствующие о преступной деятельности Мазепы.

По данным следователей ГБР, дело связано с получением прав на земельный участок для строительства коттеджного поселка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области, утверждает Forbes. Как пишут СМИ, сотрудники ГБР якобы проникли в офис Concord Capital, сломав дверь, без предварительного судебного разрешения на проведение следственных действий. Следователи изъяли документы, которые якобы не имеют отношения к упомянутому выше делу.

Строительство котеджного городка Goodlife Park Иллюстрация Goodlife Park

Игоря Мазепу задержали на границе — позиция ГБР

В пятницу, 19 января, пресс-служба Госбюро расследования сообщила, что работники ГБР совместно с ДВР Нацполиции при попытке выезда за границу задержали бизнесмена — организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС.

Задержание Игоря Мазепы на границе Фото: ГБР Обыски по делу Игоря Мазепы Фото: ГБР

"Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора", — сказано в сообщении.

Суть дела Игоря Мазепы

Сообщается, что сотрудники ГБР при содействии Департамента внутренних расследований Национальной полиции Украины выявили и задержали участников организованной преступной группы, которые незаконно захватили более 7 гектаров земли с гидротехническими объектами критической инфраструктуры – Киевской гидроэлектростанции (ГЭС).

В состав организованной группы входило почти два десятка лиц, включая известных инвесторов в сфере строительства премиум-класса, их помощников, юристов, архитекторов, землеустроителей, а также представителей государственных органов.

Действуя в интересах нескольких застройщиков, организаторы, пользуясь недостатками в правовом статусе участков, через коррупционные связи в государственных органах оформляли их как сельскохозяйственные угодья, что позволяло передавать эти участки под личную собственность гражданам Украины.

Другие участники организации находили "подставных лиц" через социальные сети, которые, находясь в трудном материальном положении, соглашались подписать документы о передаче им земельных участков. Многие из них были студентами столичных учебных заведений, которых ввели в заблуждение и уговорили принять предложение, утверждает следствие.

Впоследствии исполнители от имени "подставных лиц" заключали сделки для оформления права собственности на землю. После этого они передавали эту землю представителям известных застройщиков элитной недвижимости в Киевской области, которые заказали и финансировали эту незаконную схему.

С использованием этой схемы в течение 2020-2021 годов фигуранты расследования захватили земли государственной собственности, относящиеся к водному фонду, и находящиеся на гидросооружениях Киевской ГЭС, уверяют правоохранители.

Для успешной реализации преступной схемы в действиях членов организации превысили свои служебные полномочия, в частности, в Государственной службе геодезии, картографии и кадастра.

Деятельность фигурантов и других лиц оценивается по статьям 255 (создание, руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в них), 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2023 года было объявлено 8 подозрений по указанным статьям. Фигурантам грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Предварительное расследование продолжается под руководством Офиса Генерального прокурора.

Чем известен Игорь Мазепа

Игорь Александрович Мазепа, известный украинский предприниматель, инвестор и благотворитель, является основателем и руководителем инвестиционной компании Concord Capital, специализирующейся на инвестициях.

Игорь Мазепа родился 2 июля 1976 года в Киеве и получил два высших образования (международная экономика и право) в Киевском национальном экономическом университете.

Свою карьеру Мазепа начал в 1997 году, работая инвестиционным банкиром в международных инвестиционных компаниях. В 2004 году он основал Concorde Capital и занял позицию генерального директора.

Как писало агентство "РБК-Украина", до кризиса в 2008 году компания успешно провела множество инвестиционных сделок для престижных клиентов, таких как "Галнафтогаз", группа "МКС", Мегабанк, ТКС, "Пакко-Холдинг", "Милкиленд" и другие. По результатам 2007 года Игорь Мазепа заработал 62 млн долларов дохода и почти 35 млн долларов чистой прибыли.

Архивное фото: Игорь Мазепа в 2008 году Фото: УНИАН

В период 2008-2009 годов, как и у других инвестбанкиров, бизнес Игоря Мазепы начал ослабевать. Concorde Capital закрывала свои региональные офисы и увольняла сотрудников, которым годом ранее предлагались зарплаты в 2-3 раза выше рыночных.

Первый значительный неудачный случай подстерег Concorde Capital в августе 2008 года. Инвестиционная компания организовала размещение акций Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже, но не смогла привлечь нужный объем средств. Один из аналитиков, знакомых с этой сделкой, утверждал, что Sintal Agriculture было рекомендовано приостановить размещение, но Игорь Мазепа "давил авторитетом", так как всегда отличался решительностью и самоуверенностью в бизнесе.

Следующей ошибкой инвестбанкира стал запуск собственной компании по управлению активами — Concorde Asset Management в 2008 году. Несмотря на амбициозный старт и сбор почти 130 млн гривен в свои фонды, компания столкнулась с проблемами возврата денег инвесторам, когда украинские биржи переживали обвал в 2008 году (снижение на 74%).

Игорь Мазепа продолжил привлекать инвесторов, а в 2010 году приобрел еще одну управляющую компанию, "ПИОГЛОБАЛ Украина", чьи фонды несчастливо теряли деньги. История с этим направлением бизнеса закончилась для Игоря Мазепы неблагополучно, поскольку в 2010 году НКЦБФР лишила Concorde Capital лицензии из-за нарушений.

"Остатки" этого направления, включая "ПИОГЛОБАЛ" с полупустыми фондами, были проданы партнеру Игоря Мазепы, Ростиславу Седлачику. На данный момент компания не занимается деятельностью, но, как известно, по-прежнему поступают жалобы на несоблюдение финансовых обязательств перед инвесторами.

Необходимо отметить, что НКЦБФР выдвигала Игорю Мазепе множество претензий. Управляющая компания сталкивалась с несколькими санкциями, многие из которых связаны с нарушениями нормативов работы инвестиционных фондов.

Игорь Мазепа также сталкивался с проблемами в несвязанном с финансовым надзором бизнесе. В 2007 году его компания оказалась вовлеченной в конфликт вокруг "Днепропетровского лакокрасочного завода", где она владела более 23% акций согласно официальной отчетности.

Днепропетровский ЛФЗ

Concorde Capital и другие акционеры провели собрание в январе 2007 года, на котором были произведены кадровые изменения. Юрий Мазепа — брат Игоря Мазепы — занял пост главы правления завода вместо Юрия Козака.

Антирейтинг Мазепы

В конце мая 2023 года основатель компании Concorde Capita Игорь Мазепа объявил о создании антирейтинга для правоохранителей и судей, которые используют свои полномочия в незаконных целях.

28 июня 42 предпринимателя выступили в поддержку инициативы Мазепы, опубликовав манифест в защиту 42-й статьи Конституции. Среди подписавшихся были владелица фармацевтической компании "Фармак" Филя Жебровская, генеральный директор "Агромата" Сергей Войтенко, основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, основатель компаний FinStream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк и другие.

В ноябре движение "Манифест 42" выдвинуло требование выполнения поручения президента Зеленского, которое он высказал встрече с предпринимателями 30 июня 2023 года, относительно прекращения коррупционного давления на бизнес.

В ноябре Игорь Мазепа отмечал, что в результате войны Украина потеряла почти пятую часть промышленного потенциала.