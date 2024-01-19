Ігоря Мазепу затримали на кордоні: у чому підозрюють бізнесмена та чим він відомий
За версією слідства, Мазепа організував схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Адвокати підприємця заявили, що їм не дали можливості брати участь у процесуальних діях, а обшуки було проведено незаконно.
Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня під час перетину українсько-польського кордону, а в офісах компанії провели обшуки. Також співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели затримання Юрія Мазепи, брата власника інвестиційної компанії Concord Capital. У заяві для Forbes представники Concorde Capital зазначили, що дії слідства нібито пов'язані з позицією Мазепи щодо тиску на бізнес. Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що відомо про бізнесмена та його затримання напередодні.
Затримання Ігоря Мазепи — позиція адвокатів
Повідомляється, що адвокати Мазепи були позбавлені можливості брати участь у процесуальних діях. ДБР нібито стверджує, що проводить так звані "невідкладні дії", які формально не є обшуками. Під час цих дій, на думку слідчих, вилучають документи, що, ймовірно, свідчать про злочинну діяльність Мазепи.
За даними слідчих ДБР, справа пов'язана з отриманням прав на земельну ділянку для будівництва котеджного селища преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області, стверджує Forbes. Як пишуть ЗМІ, співробітники ДБР нібито проникли в офіс Concord Capital, зламавши двері, без попереднього судового дозволу на проведення слідчих дій. Слідчі вилучили документи, які нібито не мають стосунку до згаданої вище справи.
Ігоря Мазепу затримали на кордоні — позиція ДБР
У п'ятницю, 19 січня, пресслужба Держбюро розслідування повідомила, що працівники ДБР спільно з ДВР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена — організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.
"Також у різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, зокрема брата організатора", — ідеться в повідомленні.
Суть справи Ігоря Мазепи
Повідомляється, що співробітники ДБР за сприяння Департаменту внутрішніх розслідувань Національної поліції України виявили та затримали учасників організованої злочинної групи, які незаконно захопили понад 7 гектарів землі з гідротехнічними об'єктами критичної інфраструктури — Київської гідроелектростанції (ГЕС).
До складу організованої групи входило майже два десятки осіб, включно з відомими інвесторами у сфері будівництва преміумкласу, їхніми помічниками, юристами, архітекторами, землевпорядниками, а також представниками державних органів.
Діючи в інтересах кількох забудовників, організатори, користуючись недоліками в правовому статусі ділянок, через корупційні зв'язки в державних органах оформлювали їх як сільськогосподарські угіддя, що давало змогу передавати ці ділянки під особисту власність громадянам України.
Інші учасники організації знаходили "підставних осіб" через соціальні мережі, які, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погоджувалися підписати документи про передачу їм земельних ділянок. Багато з них були студентами столичних навчальних закладів, яких ввели в оману і вмовили прийняти пропозицію, стверджує слідство.
Згодом виконавці від імені "підставних осіб" укладали угоди для оформлення права власності на землю. Після цього вони передавали цю землю представникам відомих забудовників елітної нерухомості в Київській області, які замовили та фінансували цю незаконну схему.
З використанням цієї схеми впродовж 2020-2021 років фігуранти розслідування захопили землі державної власності, що належать до водного фонду, та розташовані на гідроспорудах Київської ГЕС, запевняють правоохоронці.
Для успішної реалізації злочинної схеми в діях членів організації перевищили свої службові повноваження, зокрема, у Державній службі геодезії, картографії та кадастру.
Діяльність фігурантів та інших осіб оцінюють за статтями 255 (створення, керівництво злочинним угрупуванням або організацією, а також участь у них), 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У листопаді 2023 року було оголошено 8 підозр за вказаними статтями. Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Попереднє розслідування триває під керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Чим відомий Ігор Мазепа
Ігор Олександрович Мазепа, відомий український підприємець, інвестор і благодійник, є засновником і керівником інвестиційної компанії Concord Capital, що спеціалізується на інвестиціях.
Ігор Мазепа народився 2 липня 1976 року в Києві та здобув дві вищі освіти (міжнародна економіка і право) в Київському національному економічному університеті.
Свою кар'єру Мазепа почав 1997 року, працюючи інвестиційним банкіром у міжнародних інвестиційних компаніях. У 2004 році він заснував Concorde Capital і зайняв позицію генерального директора.
Як писало агентство "РБК-Україна", до кризи в 2008 році компанія успішно провела безліч інвестиційних угод для престижних клієнтів, таких як "Галнафтогаз", група "МКС", Мегабанк, ТКС, "Пакко-Холдинг", "Мілкіленд" та інші. За результатами 2007 року Ігор Мазепа заробив 62 млн доларів доходу і майже 35 млн доларів чистого прибутку.
У період 2008-2009 років, як і в інших інвестбанкірів, бізнес Ігоря Мазепи почав слабшати. Concorde Capital закривала свої регіональні офіси і звільняла співробітників, яким роком раніше пропонували зарплати, що в 2-3 рази вищі за ринкові.
Перший значний невдалий випадок підстеріг Concorde Capital у серпні 2008 року. Інвестиційна компанія організувала розміщення акцій Sintal Agriculture на Франкфуртській фондовій біржі, але не змогла залучити потрібний обсяг коштів. Один з аналітиків, знайомих із цією угодою, стверджував, що Sintal Agriculture було рекомендовано призупинити розміщення, але Ігор Мазепа "тиснув авторитетом", оскільки завжди вирізнявся рішучістю і самовпевненістю в бізнесі.
Наступною помилкою інвестбанкіра став запуск власної компанії з управління активами — Concorde Asset Management у 2008 році. Попри амбітний старт і збір майже 130 млн гривень у свої фонди, компанія зіткнулася з проблемами повернення грошей інвесторам, коли українські біржі переживали обвал у 2008 році (зниження на 74%).
Ігор Мазепа продовжив залучати інвесторів, а 2010 року придбав ще одну керуючу компанію, "ПІОГЛОБАЛ Україна", чиї фонди нещасливо втрачали гроші. Історія з цим напрямком бізнесу закінчилася для Ігоря Мазепи неблагополучно, оскільки 2010 року НКЦПФР позбавила Concorde Capital ліцензії через порушення.
"Залишки" цього напряму, включно з "ПІОГЛОБАЛом" з напівпорожніми фондами, було продано партнеру Ігоря Мазепи, Ростиславу Седлачику. Наразі компанія не займається діяльністю, але, як відомо, як і раніше надходять скарги на недотримання фінансових зобов'язань перед інвесторами.
Необхідно зазначити, що НКЦПФР висувала Ігорю Мазепі безліч претензій. Керуюча компанія стикалася з кількома санкціями, багато з яких пов'язані з порушеннями нормативів роботи інвестиційних фондів.
Ігор Мазепа також стикався з проблемами в непов'язаному з фінансовим наглядом бізнесі. У 2007 році його компанія виявилася залученою в конфлікт навколо "Дніпропетровського лакофарбового заводу", де вона володіла понад 23% акцій згідно з офіційною звітністю.
Concorde Capital та інші акціонери провели збори в січні 2007 року, на яких були проведені кадрові зміни. Юрій Мазепа — брат Ігоря Мазепи — обійняв посаду голови правління заводу замість Юрія Козака.
Антирейтинг Мазепи
Наприкінці травня 2023 року засновник компанії Concorde Capita Ігор Мазепа оголосив про створення антирейтингу для правоохоронців і суддів, які використовують свої повноваження в незаконних цілях.
28 червня 42 підприємці виступили на підтримку ініціативи Мазепи, опублікувавши маніфест на захист 42-ї статті Конституції. Серед тих, хто підписався, були власниця фармацевтичної компанії "Фармак" Філя Жебровська, генеральний директор "Агромату" Сергій Войтенко, засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, засновник компаній FinStream і Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк та інші.
У листопаді рух "Маніфест 42" висунув вимогу виконання доручення президента Зеленського, яке він висловив зустрічі з підприємцями 30 червня 2023 року, щодо припинення корупційного тиску на бізнес.
У листопаді Ігор Мазепа зазначав, що внаслідок війни Україна втратила майже п'яту частину промислового потенціалу.