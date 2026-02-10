В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: мальчик в реанимации (видео)

11-летний мальчик из Кривого Рога оказался в больнице в тяжелом состоянии после того, как накануне его на регулируемом пешеходном переходе сбила судья одного из районных судов города на BMW. Ребенок переходил дорогу вместе с мамой.

После ДТП, которое случилось около 16:30 на улице Владимира Великого, потерпевшего срочно госпитализировали в реанимацию, сообщили в Офисе генерального прокурора. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ДТП открыто уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УКУ). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия: правоохранители изымают видео с места происшествия и устанавливают обстоятельства аварии. Расследованием занимается ГБР под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Відео дня

По информации паблика "СВОЇ", пострадавшего ребенка уже перевезли из Кривого Рога в Днепр. Он получил тяжелую травму головы. Врачи диагностировали у него также ушиб и кровоизлияние в мозг.

Официальные ресурсы не называют имени водительницы иномарки, однако журналисты говорят, что за рулем якобы находилась судья Долгинцевского райсуда Евгения Костенко.

Когда представители СМИ приехали на место ДТП, она сидела на пассажирском сидении авто, которое, исходя из декларации, является ее собственностью. Фигурантка была трезвой. Общаться с прессой она категорически отказалась.

Напомним, экс-судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, который был участником смертельного ДТП в 2023-м, выиграл суд против Украины в Европейском суде по правам человека. Теперь ему должны выплатить компенсацию в размере почти 2,4 тыс. евро.

Тандыр сбил насмерть на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко.