У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході: хлопчик у реанімації (відео)

11-річний хлопчик із Кривого Рогу опинився в лікарні у важкому стані після того, як напередодні його на регульованому пішохідному переході збила суддя одного з районних судів міста на BMW. Дитина переходила дорогу разом із мамою.

Після ДТП, що трапилася близько 16:30 на вулиці Володимира Великого, потерпілого терміново госпіталізували в реанімацію, повідомили в Офісі генерального прокурора. Його стан оцінюють як важкий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 ККУ). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії: правоохоронці вилучають відео з місця події та встановлюють обставини аварії. Розслідуванням займається ДБР під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відео дня

За інформацією пабліка "СВОЇ", постраждалу дитину вже перевезли з Кривого Рогу до Дніпра. Вона отримала важку травму голови. Лікарі діагностували в неї також забій і крововилив у мозок.

Офіційні ресурси не називають імені водійки іномарки, проте журналісти кажуть, що за кермом нібито перебувала суддя Довгинцівського райсуду Євгенія Костенко.

Коли представники ЗМІ приїхали на місце ДТП, вона сиділа на пасажирському сидінні авто, яке, судячи з декларації, є її власністю. Фігурантка була тверезою. Спілкуватися з пресою вона категорично відмовилася.

Нагадаємо, екссуддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир, який був учасником смертельної ДТП у 2023-му, виграв суд проти України в Європейському суді з прав людини. Тепер йому мають виплатити компенсацію в розмірі майже 2,4 тис. євро.

Тандир збив на смерть на блокпосту в Києві 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка.