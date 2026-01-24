Участник резонансного ДТП экс-судья Тандыр выиграл в суде против Украины денежную компенсацию (фото)

Экс-судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, который был участником смертельного ДТП в 2023-м, выиграл суд против Украины в Европейском суде по правам человека. Теперь ему должны выплатить компенсацию в размере почти 2,4 тыс. евро.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отметил, что причиной такого решения является нарушение статьи 5 Европейской конвенции по правам человека относительно нарушений прав во время пребывания под стражей. Об этом говорится в резюлютивной части решения ЕСПЧ

Так отмечается, что в соответствии с решением от 22 января этого года, Тандыр и ше пять человек были признаны лицами, которые находились под стражей с нарушениями норм упомянутой конвенции.

"Рассмотрев все материалы, представленные на его рассмотрение, Суд не обнаружил ни одного факта или аргумента, которые могли бы убедить его прийти к другому выводу относительно приемлемости и сути этих жалоб. Учитывая свою устоявшуюся практику по этому вопросу Суд считает, что в этом деле продолжительность досудебного содержания заявителей под стражей была чрезмерной", — говорится в тексте решения суда.

Відео дня

Экс-судья Тандыр признан потерпевшим из-за нарушения 5 статьи Конвенции о правах человека Фото: Скриншот

В приложении к решению указано, что Алексей Тандыр находится под стражей более 2,5 лет без определенного залога. Именно это нарушение содержания лица под временным арестом квилафицировалось Европейской фемидой как нарушение прав человека.

Согласно решению, Украина обязана выплатить экс-судье Тандыру 2100 евро (около 105 тыс. грн) и возместить 250 евро судебных расходов (более 2,5 тыс. грн). Согласно условиям решения, указанные средства государство должно уплатить бывшему судье в течение трех месяцев.

Дело экс-судьи Тандыра — что известно

В конце мая 2023 года судья Алексей Тандыр сбил насмерть на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От проверки на содержание алкоголя в крови он отказался.

Впоследствии судью взяли под стражу, а потом оказалось, что он пытался скрыть следы преступления. Во время заседания Высшего совета правосудия Тандыр утверждал, что не пил за рулем, но не смог конкретно объяснить, почему нашли в салоне его машины алкоголь.

Позже в сети появилось видео с места ДТП с судьей Тандыром. На видео с места событий видно, как он сперва заламывает руки, а потом отказывается пройти алкотест.