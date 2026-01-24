Учасник резонансної ДТП екссуддя Тандир виграв у суді проти України грошову компенсацію (фото)

Екссуддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир, який був учасником смертельної ДТП у 2023-му, виграв суд проти України в Європейському суді з прав людини. Тепер йому мають виплатити компенсацію розміром у майже 2,4 тис. євро.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відзначив, що причиною такого рішення є порушення статті 5 Європейської конвенції з прав людини щодо порушень прав під час перебуванян під вартою. Про це йдеться в резюлютивній частині рішення ЄСПЛ

Так зазначається, що відповідно до рішення від 22 січня цього року, Тандир і ше п'ятеро осіб було визнано особами, які перебували під вартою з порушеннями норм згаданої конвенції.

"Розглянувши всі матеріали, подані на його розгляд, Суд не виявив жодного факту чи аргументу, які могли б переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою усталену практику з цього питання Суд вважає, що в цій справі тривалість досудового тримання заявників під вартою була надмірною", — йдеться в тексті рішення суду.

Екссуддя Тандир визнаний потерпілим через порушення 5 статті Конвенції про права людини Фото: Скриншот

У додатку до рішення вказано, що Олексій Тандир перебуває під вартою понад 2,5 роки без визначеної застави. Саме це порушення утримання особи під тимчасовим арештом квілафікувалося Європейською фемідою як порушення прав особи.

Відповідно до рішення, Україна зобов'язана виплатити екссудді Тандиру 2100 євро (близько 105 тис. грн) та відшкодувати 250 євро судових витрат (понад 2,5 тис. грн). Відповідно до умов рішення, вказані кошти держава має сплатити колишньому судді протягом трьох місяців.

Справа екссудді Тандира — що відомо

Наприкінці травня 2023 року суддя Олексій Тандир збив на смерть на блокпосту в Києві 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від перевірки на вміст алкоголю в крові він відмовився.

Згодом суддю взяли під варту, а потім виявилося, що він намагався приховати сліди злочину. Під час засідання Вищої ради правосуддя Тандир стверджував, що не пив за кермом, але не зміг конкретно пояснити, чому знайшли у салоні його машини алкоголь.

Пізніше в мережі з'явилося відео з місця ДТП з суддею Тандиром. На відео з місця подій видно, як він спершу заламує руки, а потім відмовляється пройти алкотест.