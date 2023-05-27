Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра взяли под арест (видео)

Во время заседания Высшего совета правосудия судья Алексей Тандыр утверждал, что не пил за рулем и не смог внятно объяснить, почему сотрудники ГБР нашли в салоне его машины алкоголь.

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Высший совет правосудия проголосовал за арест как меру пресечения для судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил машиной нацгвардейца на блокпосте, от чего последний скончался. Об этом стало известно в субботу, 27 мая, так как заседания ВСП транслировали онлайн.

За соответствующее решение проголосовали 14 из 15 присутствующих на заседании членов ВСП. Один человек перед голосованием попросил о самоотводе.

Заседание ВСП по делу судьи Алексея Тандыра: как оно проходило

На заседании сторона защиты сообщила, что от предоставления биологических образцов судья не отказывался. В свою очередь прокурор уточнил, что добровольно Тандыр предоставил только часть анализов. Их результаты не известны до сих пор. В ГБР это объяснили тем, что анализы проверяют в государственной лаборатории, на что может уйти от пяти до семи дней.

Когда слово предоставили самому подозреваемому, Алексей Тандыр начал рассказывать о том, что на месте смертельного ДТП почувствовал себя плохо. К нему вызвали медиков, которые измеряли мужчине давление и записали показатели частоты пульса.

Также Тандыр утверждает, что в ночь на 26 мая он не употреблял алкоголь ни за рулем, ни до того, как сел в машину. Хотя сотрудники ГБР предоставили другую информацию: они обнаружили в салоне машины судьи бутылки с недопитым алкоголем.

"О бутылке, которую нашли в моем авто, мне не известно. Возможно это осталось с какого-то предыдущего раза", — ответил подозреваемый.

Также Алексей Тандыр заявил, что не отрицает свою причастность к смерти нацгвардейца и готов понести ответственность, если его вину докажут.

Напомним, в пятницу, 26 мая, украинские медиа оказали первые секунды после ДТП с судьей. Алексею Тандыру, который жаловался на состояние здоровья, дали попить воды. После этого судья начал обвинять собравшихся на месте ДТП людей в избиении.

26 мая Алексей Тандыр, находясь за рулем своего Lexus, сбил насмерть военного Нацгвардии. По данным ГБР, глава одного из райсудов Киевской области отказался от проверки на состояние опьянения. А ДТП спровоцировал тем, что не убавил скорость и хотел как можно скорее проехать блокпост.