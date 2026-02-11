В Киеве мать бросила 14-летнего сына со сломанной ногой на 2 недели: ее лишили родительских прав

По данным полиции, в Оболонском районе Киева 32-летняя женщина оставила без надлежащего ухода своего 14-летнего сына с тяжелой травмой ноги. У парня возникла анорексия и произошли расстройства внутренних органов.

О подозрении женщине, которая оставила сына со сломанной ногой в квартире с 78-летней бабушкой, сообщает 11 февраля отдел коммуникации полиции Киева. Правоохранители отметили, что пожилая женщина по состоянию здоровья не была способна заботиться о внуке, который не мог ходить из-за травмы ноги.

По данным следствия, мать оставила несовершеннолетнего сына несмотря на то, что он был существенно ограничен в передвижении и полностью зависел от постоянного надзора взрослых.

"Мать точно знала о беспомощном состоянии сына, что он не может самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои базовые потребности и, в случае воздушной тревоги покинуть квартиру. Однако несмотря на это занималась своими делами, не появляясь дома", — рассказали в отделе коммуникации полиции.

Парень находился в квартире без надлежащего ухода и питания в течение двух недель. Об условиях жизни подростка сообщила женщина, которая узнала об этом случайно. Ювинальные правоохранители совместно с социальными работниками изъяли подростка из квартиры и поместили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него анорексию и серьезные расстройства внутренних органов.

В полиции сообщили, что мать 14-летнего пострадавшего лишили родительских прав, а вскоре его усыновила другая семья.

32-летней киевлянке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Киевлянка в Оболонском районе бросила сына со сломанной ногой на 2 недели Фото: Полиция Киева

