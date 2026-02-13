В Киеве военный в СОЧ взорвал гранату на кухне: хозяин квартиры погиб (фото)

По данным полиции, военнослужащий в СОЧ взорвал гранату на кухне товарища во время конфликта. Владелец квартиры погиб на месте, еще один гость получил ранения.

О задержании мужчины, который взорвал гранату в квартире, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы около 02:00.

По данным правоохранителей, 29-летний военный, самовольно оставивший часть, был в гостях в квартире, где компания из семи человек распивала спиртные напитки. Внезапно вспыхнул конфликт, во время которого мужчина взорвал на кухне гранату Ф-1. В результате взрыва 45-летний владелец квартиры погиб, еще один 36-летний мужчина был госпитализирован с ранениями.

В Оболонском районе Киева взорвалась граната в квартире Фото: Полиция Киева

Патрульные и оперативники задержали военнослужащего, который также получил осколочные ранения ноги. Сейчас он находится под наблюдением медиков и правоохранителей.

В Киеве мужчина взорвал гранату в квартире товарища Фото: Полиция Киева

Полиция по факту инцидента открыла уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Задержанному готовят сообщение о подозрении, также решается вопрос о содержании его под стражей. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Полиция расследует подрыв гранаты в киевской квартире Фото: Полиция Киева

