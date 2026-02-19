На Буковине неизвестный с гранатой напал на полицейских: введена спецоперация, что известно
Вечером 19 февраля в городе Сторожинец Черновицкого района неизвестный бросил взрывное устройство в сторону служебного полицейского автомобиля.
В результате инцидента известно о по меньшей мере двух пострадавших — это работники полиции. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
Отмечается, что происшествие случилось поздно вечером, в 22:50 часов. Прозвучал взрыв, когда неизвестный злоумышленник бросил устройство в сторону полицейской машины, однако точно ли это была граната — сейчас устанавливают правоохранители.
Раненые из-за инцидента полицейские служащие сейчас находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.
На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы, прибывшие по вызову. В полиции отметили, что в Сторожинке введена полицейская специальная операция.
Подробности инцидента обещают обнародовать позже, обстоятельства выясняются.
Новость дополняется...