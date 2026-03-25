Стрельба в Одессе: неизвестный открыл огонь по полицейским (видео)

По предварительной информации, стрельбу открыли из автоматического оружия по полицейским, когда они проверяли документы у мужчины.

О стрельбе сначала сообщили паблики Одессы, уточнив, что инцидент произошел в поселке Котовского, крупнейшем жилом массиве, который расположен в северной части города. Впоследствии поступило сообщение от патрульной полиции Одесской области.

В Одессе водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским. Происшествие произошло во время проверки документов у водителя. Он внезапно открыл огонь по полицейским.

В результате этого двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Более подробная информация будет предоставлена позже", — сообщили в патрульной полиции.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как оказывают помощь одному из раненых правоохранителей. Еще одного на тот момент забрала скорая. Некоторые СМИ сообщают, что огонь открыли из белого автомобиля "Жигули", насколько эта информация соответствует действительности — неизвестно.

Напомним, 16 февраля в Одессе произошел теракт: прогремел взрыв в автомобиле.

Также 22 февраля теракт произошел во Львове. Тогда от двух взрывов пострадали полицейские, которые прибыли на вызов. Погибла 23-летняя сотрудница полиции.