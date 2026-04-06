У Луцьку дівчина вистрілила у вікно тролейбуса: що відомо (відео)

У Луцьку, на Театральному майдані, дівчина вирішила постріляти серед білого дня в людному місці і влучила в тролейбус.

Громадський транспорт якраз під'їхав на зупинку для висадки та посадки пасажирів, коли одна з куль пошкодила вікно тролейбуса, повідомили в Департаменті муніціального нагляду Луцької міської ради.

На опублікованих кадрах видно, що дівчина сидить на лавочці з хлопцем, і той, судячи з усього, розповідає їй, як правильно тримати зброю і цілитися. У якийсь момент він навіть намагається опустити її руку з пістолетом або навіть забрати його.

Унаслідок інциденту дивом ніхто не постраждав, хоча в тролейбусі були пасажири, а на вулиці — перехожі.

У мерії додали, що поліція вже відреагувала на те, що трапилося, і зареєструвала провадження. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України в Луцьку невідомий чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Незабаром після стрілянини нападника знешкодили, ніхто з військових не постраждав.

