В Луцке девушка выстрелила в окно троллейбуса: что известно (видео)

В Луцке, на Театральной площади, девушка решила пострелять среди бела дня в людном месте и попала в троллейбус.

Общественный транспорт как раз подъехал на остановку для высадки и посадки пассажиров, когда одна из пуль повредила окно троллейбуса, сообщили в Департамете мунициального дозора Луцкого городского совета.

На опубликованных кадрах видно, что девушка сидит на лавочке с парнем, и тот, судя по всему, рассказывает ей, как правильно держать оружие и целиться. Вкакой-то момент он даже пытается опустить ее руку с пистолетом или даже забрать его.

В результате инцидента чудом никто не пострадал, хотя в троллейбусе были пассажиры, а на улице — прохожие.

В мэрии добавили, что полиция уже отреагировала на случившееся и зарегистрировала производство. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в Луцке неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Вскоре после стрельбы нападающий был обезврежен, никто из военных не пострадал.

