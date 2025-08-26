В Луцке новорожденного малыша назвали Ато: с чем родители связывают имя

В Луцке в День Независимости родился мальчик, которого родители назвали Ато. Имя ребенка созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины.

Related video

В свой день рождения малыш получил первую вышиванку и фотографию на фоне украинского флага с крошечной булавой в руке. Об этом рассказали на Facebook-странице Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства.

Мальчик Ато родился в родильном отделении Волынского областного перинатального центра. Вес малыша при рождении составлял 3350 граммов, а рост — 54 сантиметров.

"В День Независимости Украины в родильном отделении Волынский областной перинатальный центр родилось четверо детей: трое девочек и мальчик, которого родители назвали Ато", — рассказали в объединении.

Почему родители назвали мальчика Ато

Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства | малыш Ато Фото: Соцсети

Несмотря на то, что имя малыша созвучно с аббревиатурой антитеррористической операции на востоке Украины, оно не имеет отношения к этим событиям. Дело в том, что родители ребенка родом из Узбекистана, однако переехали и живут на украинской Волыни, в Луцке.

Махмудова Нозима Ахмет Кызы, мама малыша, объяснила, что Ато — это арабское имя. А полное имя ребенка — Махмудов Ато Хафизулла Оглы.

На фотографии, сделанной в день рождения и День Независимости Украины, малыш в своей первой вышиванке. Мама ребенка сказала, что этот кадр — это проявление уважения их семьи к Украине и украинскому народу.

Напомним, в июле в Министерстве юстиции в ответ на информационный запрос журналистов "УП. Життя" рассказали, какими именами украинцы чаще всего называли детей в 2025 году. Лидером среди женских имен стало София, а среди мужских имен родители чаще всего выбирали имя Матвей.

Также в июне генеалогическое общество "Рідні" рассказало, какие самые короткие фамилии имеют украинцы.