Самые короткие фамилии в Украине: какие лаконичные и редкие родовые имена имеют украинцы

Наши предки не всегда выбирали длинные для произношения фамилии. Вместо этого они часто отдавали предпочтение коротким и лаконичным. Такие фамилии состояли только из одной, двух или трех букв. В наше время они встречаются не так уж и часто, поэтому считаются достаточно редкими среди украинцев.

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Фокус со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о самых коротких фамилиях в Украине.

Самые короткие фамилии в Украине: перечень

Инн

Фамилия Ин насчитывает 10 носителей. Представители с таким родовым именем проживают в Днепропетровской области и Крыму.

Как

Людей с такой фамилией всего 9. Все они проживают на Закарпатье, в Виноградовском районе.

Ид

В Харьковской области есть 5 человек с фамилией Ид.

От

В Украине такая фамилия не очень распространена. Всего один человек, который имеет такое родовое имя. Он из Черновицкой области.

Ма

Эта фамилия считается очень редкой, ведь известно лишь о 3 его носителях. Они живут на Днепропетровщине.

Сан

Родовое имя Сан имеют три человека в Украине: в Черновицкой области, Днепропетровской области и Крыму.

Лиш

Десять человек имеют фамилию Лиш. Они живут в Одесской, Черкасской областях и в Крыму.

Мин

В Украине живут 11 человек, которые могут похвастаться этой фамилией. Представители такого родового имени в основном живут в Николаевской, Херсонской областях и Крыму.

В частности, в Украине есть также несколько людей с фамилиями на одну букву. Например, есть украинцы с фамилиями У, О, Е, Я, Ю.

Напомним, языковед Юлиан Редько говорит, что каждая фамилия несет в себе определенное значение. Часто она имеет глубокие исторические корни и может свидетельствовать о происхождении человека. Например, по фамилии можно предположить, что ваши предки были князьями, господами или боярами.

21 декабря 2024 года Фокус писал о фейковых роликах в сети TikTok, в которых утверждается, что с 1 января в Украине все Татьяны должны стать Горпинами по якобы принятому Верховной Радой закону.