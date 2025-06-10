Найкоротші прізвища в Україні: які лаконічні та рідкісні родові імена мають українці

Наші пращури не завжди обирали довгі для вимови прізвища. Натомість вони часто надавали перевагу коротким і лаконічним. Такі прізвища складалися лише з однієї, двох або трьох літер. У наш час вони трапляються не так уже й часто, тож вважаються досить рідкісними серед українців.

Related video

Фокус з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про найкоротші прізвища в Україні.

Найкоротші прізвища в Україні: перелік

Ін

Прізвище Ін налічує 10 носіїв. Представники з таким родовим іменем проживають у Дніпропетровській області та Криму.

Як

Людей з таким прізвищем всього 9. Всі вони проживають на Закарпатті, у Виноградівському районі.

Ід

У Харківській області є 5 людей з прізвищем Ід.

От

В Україні таке прізвище не дуже поширене. Всього одна людина, яка має таке родове імʼя. Вона з Чернівецької області.

Ма

Це прізвище вважається дуже рідкісним, адже відомо лише про 3 його носії. Вони живуть на Дніпропетровщині.

Сан

Родове імʼя Сан мають три людини в Україні: в Чернівецькій області, Дніпропетровській області та Криму.

Ліш

Десять людей мають прізвище Ліш. Вони живуть в Одеській, Черкаській областях та в Криму.

Мин

В Україні живуть 11 людей, які можуть похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені здебільшого живуть на Миколаївщині, Херсонщині та Криму.

Зокрема, в Україні є також декілька людей з прізвищами на одну літеру. Наприклад, є українці з прізвищами У, О, Є, Я, Ю.

Нагадаємо, мовознавець Юліан Редько каже, що кожне прізвище несе в собі певне значення. Часто воно має глибоке історичне коріння й може свідчити про походження людини. Наприклад, за прізвищем можна припустити, що ваші пращури були князями, панами чи боярами.

21 грудня 2024 року Фокус писав про фейкові ролики в мережі TikTok, у яких стверджується, що з 1 січня в Україні всі Тетяни мають стати Горпинами за нібито ухваленим Верховною Радою законом.