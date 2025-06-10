Найкоротші прізвища в Україні: які лаконічні та рідкісні родові імена мають українці
Наші пращури не завжди обирали довгі для вимови прізвища. Натомість вони часто надавали перевагу коротким і лаконічним. Такі прізвища складалися лише з однієї, двох або трьох літер. У наш час вони трапляються не так уже й часто, тож вважаються досить рідкісними серед українців.
Фокус з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про найкоротші прізвища в Україні.
Найкоротші прізвища в Україні: перелік
Ін
Прізвище Ін налічує 10 носіїв. Представники з таким родовим іменем проживають у Дніпропетровській області та Криму.
Як
Людей з таким прізвищем всього 9. Всі вони проживають на Закарпатті, у Виноградівському районі.
Ід
У Харківській області є 5 людей з прізвищем Ід.
От
В Україні таке прізвище не дуже поширене. Всього одна людина, яка має таке родове імʼя. Вона з Чернівецької області.
Ма
Це прізвище вважається дуже рідкісним, адже відомо лише про 3 його носії. Вони живуть на Дніпропетровщині.
Сан
Родове імʼя Сан мають три людини в Україні: в Чернівецькій області, Дніпропетровській області та Криму.
Ліш
Десять людей мають прізвище Ліш. Вони живуть в Одеській, Черкаській областях та в Криму.
Мин
В Україні живуть 11 людей, які можуть похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені здебільшого живуть на Миколаївщині, Херсонщині та Криму.
Зокрема, в Україні є також декілька людей з прізвищами на одну літеру. Наприклад, є українці з прізвищами У, О, Є, Я, Ю.
Нагадаємо, мовознавець Юліан Редько каже, що кожне прізвище несе в собі певне значення. Часто воно має глибоке історичне коріння й може свідчити про походження людини. Наприклад, за прізвищем можна припустити, що ваші пращури були князями, панами чи боярами.
21 грудня 2024 року Фокус писав про фейкові ролики в мережі TikTok, у яких стверджується, що з 1 січня в Україні всі Тетяни мають стати Горпинами за нібито ухваленим Верховною Радою законом.