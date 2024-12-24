Чи не був ваш предок князем: які українські прізвища вказують на шляхетне походження

У прізвищі може бути захована таємниця історії вашого роду. Деякі прізвища говорять про впливовість, заможність і високий статус предків.

Related video

Кожне прізвище несе в собі певне значення. Часто воно має глибоке історичне коріння й може свідчити про походження людини. Наприклад, за прізвищем можна припустити, що ваші пращури були князями, панами чи боярами, писав мовознавець Юліан Редько.

Прізвища Шляхта, Шляхетка, Шляхтич, поширені в Івано-Франківській і Закарпатській областях, за словами мовознавця, пов'язані з привілейованою верствою суспільства у давній Польщі. Водночас такі прізвиська могли давати бідним селянам, які намагалися уподібнитись до польської шляхти.

Від польського шляхетського титулу "його милость пан", що польською звучав як miscipan, mospan, пішли українські прізвища Мостіпан і Мастіпан.

Також низка українських прізвищ утворилася від самого слова пан і свідчили про походження з вищого прошарку суспільства: Панич, Паничик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів.

З давнішої епохи походять прізвища Князь і Князевський, що говорять про зв'язок із княжим родом або про те, що предки носія служили при князівському дворі. Від іще одного панівного стану Давньої Русі — бояр — походять прізвища Боярчук і Боярський. Однак мовознавець зазначає, що вони могли утворитися також від "князів" і "бояр" з весільного обряду.

Від заможного пращура, який став власником цілого села, походить прізвище Дідич, поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, 21 грудня Фокус писав про фейкові ролики в мережі TikTok, у яких стверджується, що з 1 січня в Україні всі Тетяни мають стати Горпинами за нібито ухваленим Верховною Радою законом.

13 грудня ЗМІ писали, що Бейонсе нібито відмовилася від прізвища Jay-Z після того, як його звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої.