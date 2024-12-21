"З нового року в Україні всі Тетяни мають стати Горпинами": чи справді є такий закон (відео)

Жартівливий пост про примусове перейменування Тетян на Горпин став трендом у TikTok, а згодом його почали поширювати російські пропагандистські ресурси.

Related video

У мережі TikTok ширяться ролики, в яких заявляється, що з 1 січня в Україні всі жінки з іменем Тетяна повинні поміняти його на Горпина нібито за ухваленим Верховною Радою законом, інакше їм загрожуватиме штраф чи в'язниця. Насправді в Раді такого законопроєкту не реєстрували, в чому можна переконатися на офіційному порталі органу, проте деякі користувачі сприймають інформацію за правду та обурюються в коментарях. Перше таке відео було опубліковане 16 листопада користувачкою @tanyushka_sergeevna.

"Свіжі новини. З нового року для тих, хто носить прекрасне ім'я Тетянка, будуть внесені зміни. Будемо Горпинами. Бо владі це ім'я (Тетяна — ред.) не подобається. Хто не поміняє — буде штраф, або сушіть сухарі", — сказала авторка в ролику.

Власниця акаунту @tanyushka_sergeevna публікує переважно жартівливі відео, та деякі коментатори сприйняли новину серйозно.

Українці обурюються під жартівливим відео про обов'язкову зміну імені Фото: Скриншот

Подібне відео 17 грудня опублікувала й користувачка з ніком Tetiana_Tanyusha.

На відео дівчина російською мовою розповідає, що з 1 січні всі носійки імені Тетяна повинні будуть називатися Горпинами.

"З Нового року всі Тетяни уже не Тетяни, а Горпини. Уявляєте?", — каже вона.

Авторка відео говорить, що такий закон нібито ухвалила Верховна Рада.

"Замість того, щоб війну припиняти, вони імена міняють. Тетяна — це що, російське ім'я? Я в шоці. І це треба буде робити в примусовому порядку. Ті, хто не зробить цього, будуть оштрафовані, і, як кажуть, навіть буде в'язниця", — каже Tetiana_Tanyush у ролику.

На інших відео дівчина розповідає про життя в Германії.

Ролик Tetiana_Tanyusha підхопили російські пропагандистські ЗМІ та канали Telegram.

Російська пропагандистькі канали підхопили фейкові відео про перейменування Тетяна на Горпин в Україні Фото: Скриншот

Користувачка платформи tetiana.verbetska зазначила, що подібні відео працюють на користь російської пропаганди, а те, що вони є фейками, дуже легко з'ясувати.

"Це рашистська пропаганда, рашистські вкиди, а хтось ведеться. Я зараз розкажу, чому це неправда і як це перевірити. Там кажуть: за законом, з нового року… Окей. Перед ухваленням будь-якого закону законопроєкт розглядають у кількох читанням. Якби це було правда, повідомили б, що у першому читанні прийнято законопроєкт. І про одне ім'я — ніхто не буде законопроєкт робити, ну що ви?", — сказала Тетяна.

Ім'я Горпина є формою імені Агрипина, що запозичене з латинської через грецьку та означає "жінка з роду Агріппи". Тоді як походження імені Тетяна достеменно не відоме. Припускають, що воно могло піти з грецької мови й перекладатися як "установлюю, визначаю", або від латинського імені сабінського царя Татія.

Нагадаємо, 20 грудня голова комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України Дмитро Наталуха спростував слова радника комітету Назаря Волянського про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18–20 років на початку 2025 року. Наталуха заявив, що за поширення фейкової інформації Волянського позбавлять статусу радника.

18 грудня видання Defense Express викрило черговий фейк начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова. Валерій Герасимов заявив, що НАТО розмістило в Данії наземний ракетний комплекс "Дарк Тіфон", та журналісти з'ясували, що насправді такого комплексу не існує.