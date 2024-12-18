Неіснуючий ЗРК: ЗМІ викрили начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова в черговому фейку (фото)

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що НАТО розмістило в Данії наземний ракетний комплекс "Дарк Тіфон". Однак журналісти виявили, що Герасимов просто вигадав такий ЗРК.

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Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов проводив брифінг для військових аташе в Москві, де заявив про загрозу для РФ від неіснуючого західного ракетного комплексу "Дарк Тіфон". Про це пише видання Defense Express.

ЗМІ пише, що під час свого виступу топросійський військовий заявив про начебто "підвищення активності країн НАТО біля кордонів Росії". В якості "ілюстрацію" до цього Герасимов навів приклад із розгортанням аж в Данії наземного ракетного комплексу "Дарк Тіфон", що начебто має дальність стрільби аж 2400 кілометрів.

"Нюанс ситуації полягає в тому, що жодна з країн Заходу не має ракетний комплекс з такою назвою, там в принципі із наявністю ОТРК значна проблема", — йдеться в тексті журналістів.

ЗМІ припускає, що під словосполученням "Дарк Тіфон" мається на увазі поєднання частин двох ракетних систем – гіперзвукового Dark Eagle і Typhon. Водночас журналісти нагадують, чим ці два комплекси відрізняються між собою.

Комплекс Dark Eagle (фото: відкриті джерела)

"Dark Eagle – це наземний гіперзвуковий комплекс для Армії США, ракета до якого коштує $41 мільйон, а перший успішний випробувальний пуск відбувся лише в грудні 2024 року, після кількох років невдалих спроб", — йдеться в тексті.

Журналісти вказують, що швидкість польоту ракети складає 4,9 Мах, дальність стрільби сягає 3100 км, маса бойової частини невідома, а батарея складатиметься із чотирьох пускових установок з вісьмома ракетами у залпі.

"Своєю чергою, Typhon – це комплекс середньої дальності з УВП Mark 41, з якого можна застосовувати два типи ракет – КР Tomahawk у наземній версії та ракету SM-6 для стрільби в режимі "поверхня-поверхня" на дальність до 460 км", — вказують ЗМІ та додають, що жодна із цих двох ракетних систем НАТО не розміщувалася ані в Данії, ані в інших країнах Європи.

Комплекс Typhon (фото: U.S.Army)

ЗМІ підкреслює, що під час навчань на данському острові Борнхольм у травні 2024 року була помічена система MK70 PDS. Цим комплексом володіє ВМС США, про який відомо, що він адаптовані під використання зенітних ракет типів SM-6 та SM-3. Крім того, головна задача на навчаннях у MK70 PDS типу SM-6 була "прикриття конвоїв, які рухались Балтійським морем"

"Описану вище аж занадто "вільну інтерпретацію подій" від ГШ ЗС РФ навіть російські пропагандисти сприйняли неоднозначно. Однак це все заодно підкреслює, наскільки неадекватно взагалі у Кремлі сприймають навколишню дійсність", — констатують журналісти.

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