"Нова-стара" ЗРК: українські системи "Оса" отримали оригінальну модернізацію (фото)

Йдеться про інтеграцію ракети класу "повітря-повітря" Р-73, яка кардинально змінює можливості зенітного комплексу. Вони легші за штатні 9М33, але уражають цілі на більшій відстані.

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Усі зенітно-ракетні комплекси "Оса", що перебувають на озброєнні Сухопутних сил ЗСУ, пройшли модернізацію для інтеграції ракет "повітря-повітря" Р-73. Цей проєкт було реалізовано в межах ініціативи Hornet, яка вперше в історії благодійності передбачала оновлення ЗРК. Про це 12 грудня повідомили в Defense Express.

Оглядачі пояснили, що модернізація "Оси" стала необхідним кроком для усунення дефіциту штатних зенітних ракет 9М33. Нові можливості ЗРК з використанням ракет Р-73 було продемонстровано в червні 2024 року. Водночас проєкт дав змогу підвищити бойову ефективність комплексу за порівняно низьких витрат.

Зазначається, що збір коштів фонду склав 14 млн гривень, що забезпечило модернізацію кількох комплексів. А загальна вартість оновлення всіх 65 ЗРК "Оса" ЗСУ, за даними Military Balance, оцінюється у 22 млн доларів, включно з розробкою. Це значно дешевше порівняно з придбанням сучасних ЗРК.

ЗРК "Оса" українських Сухопутних сил Фото: Фонд "Повернись живим"

ЗРК "Оса" українських Сухопутних сил Фото: Фонд "Повернись живим"

Нові можливості ЗРК

Експерти пишуть, що оновлення "Оси" кардинально змінює її можливості. Використання Р-73, розробленої як ракета "повітря-повітря", розширює бойовий потенціал системи. Хоча дальність її пуску з землі поступається авіаційній і становить близько 12 км, це все ж перевершує штатні показники 9М33, здатної вражати цілі на відстані до 10 км.

Водночас Р-73 має інфрачервону головку самонаведення, що робить її особливо ефективною. Якщо стандартні ракети 9М33 вимагають радіокомандного наведення, що обмежує кількість цілей до двох одночасно, то використання Р-73 дає змогу запускати ракети практично без обмежень за кількістю цілей. Це ключова перевага в боротьбі з масовими атаками дронів і крилатих ракет.

Також було зазначено, що попри меншу потужність бойової частини — 8 кг у Р-73 проти 15 кг у 9М33 — цей фактор не критичний у поточних умовах. Основним завданням "Оси" залишається знищення повітряних цілей на малих висотах, і тут головну роль відіграють дальність і швидкість реагування системи.

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