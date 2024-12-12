"Новая-старая" ЗРК: украинские системы "Оса" получили оригинальную модернизацию (фото)

Речь идет об интеграции ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, которая кардинально меняет возможности зенитного комплекса. Они легче штатных 9М33, но поражают цели на большем расстоянии.

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Все зенитно-ракетные комплексы "Оса", находящиеся на вооружении Сухопутных сил ВСУ, прошли модернизацию для интеграции ракет "воздух-воздух" Р-73. Этот проект был реализован в рамках инициативы Hornet, которая впервые в истории благотворительности включала обновление ЗРК. Об этом 12 декабря сообщили в Defense Express.

Обозреватели пояснили, что модернизация "Осы" стала необходимым шагом для устранения дефицита штатных зенитных ракет 9М33. Новые возможности ЗРК с использованием ракет Р-73 были продемонстрированы в июне 2024 года. При этом проект позволил повысить боевую эффективность комплекса при сравнительно низких затратах.

Отмечается, что сбор средств фонда составил 14 млн гривен, что обеспечило модернизацию нескольких комплексов. А общая стоимость обновления всех 65 ЗРК "Оса" ВСУ, по данным Military Balance, оценивается в 22 млн долларов, включая разработку. Это значительно дешевле по сравнению с приобретением современных ЗРК.

ЗРК "Оса" украинских Сухопутных сил Фото: Фонд "Повернись живим"

ЗРК "Оса" украинских Сухопутных сил Фото: Фонд "Повернись живим"

Новые возможности ЗРК

Эксперты пишут, что обновление "Осы" кардинально меняет ее возможности. Использование Р-73, разработанной как ракета "воздух-воздух", расширяет боевой потенциал системы. Хотя дальность ее пуска с земли уступает авиационной и составляет порядка 12 км, это все же превосходит штатные показатели 9М33, способной поражать цели на расстоянии до 10 км.

При этом Р-73 обладает инфракрасной головкой самонаведения, что делает ее особенно эффективной. Если стандартные ракеты 9М33 требуют радиокомандного наведения, ограничивающего число целей до двух одновременно, то использование Р-73 позволяет запускать ракеты практически без ограничений по количеству целей. Это ключевое преимущество в борьбе с массовыми атаками дронов и крылатых ракет.

Также было отмечено, что несмотря на меньшую мощность боевой части — 8 кг у Р-73 против 15 кг у 9М33 — этот фактор не критичен в текущих условиях. Основной задачей "Осы" остается уничтожение воздушных целей на малых высотах, и здесь главную роль играют дальность и скорость реагирования системы.

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