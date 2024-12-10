Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" у границ с Украиной (фото)

ЗУР 9М318 предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов.

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У границ с Украиной 10 декабря на территории Беларуси состоялось испытание новой ракеты для ЗРК "Бук-МБ2". Из-за этого днем в Украине объявлялась воздушная тревога. Об этом пишет мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что испытания новой зенитной управляемой ракеты для ЗРК "Бук-МБ2" — 9М318 проводилось на территории болота "Ольманское" и новой зоны ограничения полетов на юге Беларуси на территории бывшего 41-го авиационного полигона (Мерлинский), где с 1960-х проводилась отработка бомбометания.

На этой же территории, по информации мониторов, расположена новая зона ограничения полетов, которая действует вплоть до 20 декабря 2024 года. Здесь запрещен пролет всех видов воздушных судов на высотах от земли до 20 км.

Испытания ракеты к ЗРК "Бук-МБ2"

Подобные выстрелы в том же болоте проводились в феврале 2022 года, когда ВС РБ выполнили два боевых пуска ракетным комплексом "Точка-У" в рамках учений Беларуси и России "Союзная решимость" на дальность в 70 км, как и сейчас во время стрельбы из "Бука".

Данный участок местности под именем "Полесский" (бывший Мерлинский 41-й авиационный полигон) с 2020 года предоставлен Министерству обороны и организациям ВПК для безвозмездного использования ежегодно с 1 декабря по 28 февраля для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов.

Ракета к ЗРК "Бук-МБ2"

С 10 декабря здесь запланированы плановые учения, о которых сообщал Лельчицкий райисполком. И именно из-за испытательных запусков 9М318, сегодня на севере Украины объявляли воздушную тревогу.

Зенитная управляемая ракета для ЗРК "Бук-МБ2" — 9М318: что известно

Как пишет "БЕЛТА", Государственный военно-промышленный комитет успешно провел завершающий этап испытаний белорусской зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км.

ЗУР 9М318 предназначена для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов (включая находящихся в режиме зависания) в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей.

ЗРК "Бук-МБ2"

Сообщается, что ракета конструировалась по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов.

Особенность ЗУР 9М318 — наличие активной головки самонаведения, которая позволяет поражать цели, в том числе с низкой отражающей поверхностью, с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.

Напомним, что 10 декабря сообщалось, что РФ может производить до 300 ракет "Орешник" за один год, в среднем до 25 штук в месяц. Эти ракеты — первые в своем классе, разрабатываемые в России с 1980-х годов.