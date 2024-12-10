Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК "Бук-МБ2" біля кордонів з Україною (фото)

ЗУР 9М318 призначена для ураження швидкісних маневрових аеродинамічних цілей, тактичних балістичних, крилатих, авіаційних та протикорабельних ракет і гелікоптерів.

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Біля кордонів з Україною 10 грудня на території Білорусі відбулися випробування нової ракети для ЗРК "Бук-МБ2". Через це вдень в Україні оголошували повітряну тривогу. Про це пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що випробування нової зенітної керованої ракети для ЗРК "Бук-МБ2" — 9М318 проводилося на території болота "Ольманське" та нової зони обмеження польотів на півдні Білорусі на території колишнього 41-го авіаційного полігону (Мерлінський), де з 1960-х тривалои відпрацювання бомбометань.

На цій же території, за інформацією моніторів, розташована нова зона обмеження польотів, яка діє аж до 20 грудня 2024 року. Тут заборонено проліт усіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км.

Випробування ракети до ЗРК "Бук-МБ2"

Схожі постріли в тому ж болоті проводили у лютому 2022 року, коли ЗС РБ виконали два бойові пуски ракетним комплексом "Точка-У" у межах навчань Білорусі та Росії "Союзна рішучість" на дальність у 70 км, як і зараз під час стрільби з "Бука".

Ділянку місцевості під ім'ям "Поліський" (колишній Мерлінський 41-й авіаційний полігон) з 2020 року надано Міністерству оборони та організаціям ВПК для безоплатного використання щорічно з 1 грудня до 28 лютого для проведення заходів із бойової підготовки, а також випробувань ракетного озброєння та літальних апаратів.

Ракета до ЗРК "Бук-МБ2"

З 10 грудня тут заплановані навчання, про які повідомляв Лельчицький райвиконком. І саме через випробувальні запуски 9М318 сьогодні на півночі України оголошували повітряну тривогу.

Зенітна керована ракета для ЗРК "Бук-МБ2" — 9М318: що відомо

Як пише "БЕЛТА", Державний військово-промисловий комітет успішно провів завершальний етап випробувань білоруської зенітної керованої ракети 9М318, яка збільшила зону ураження ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км.

ЗУР 9М318 призначена для ураження швидкісних маневрових аеродинамічних цілей, тактичних балістичних, крилатих, авіаційних та протикорабельних ракет і гелікоптерів (зокрема й тих, що перебувають у режимі зависання) в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії, а також надводних і радіоконтрастних наземних цілей.

ЗРК "Бук-МБ2"

Повідомляється, що ракету сконструйовано за сучасними технологіями з урахуванням світових технічних досягнень у галузі ракетобудування та з використанням композитних матеріалів.

Особливість ЗУР 9М318 — наявність активної головки самонаведення, яка дозволяє вражати цілі, зокрема із низькою відбивальною поверхнею, з більшою ймовірністю, а також звільняти цільовий канал ЗРК, не чекаючи ураження цілі.

Нагадаємо, що 10 грудня повідомлялося, що РФ може виробляти до 300 ракет "Орешник" за один рік, у середньому до 25 штук на місяць. Ці ракети — перші у своєму класі, що розробляються в Росії з 1980-х років.