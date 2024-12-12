"Фабрика смерти": в ВСУ рассказали, как ведет себя в бою бронемашина Bushmaster (видео)

С помощью этой техники удается оперативно перемещать до 15 вооруженных бойцов под интенсивным вражеским огнем, а оружейный модуль обеспечивает высокую огневую мощь.

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Бронемашины Bushmaster, предоставленные Австралией, стали незаменимым инструментом для Сил обороны в сложных условиях боевых действий, включая операции в Курской области России. В материале UNITED24 говорится о том, как ведет себя в боях бронетехника, и как ее характеристики обеспечивают выполнение боевых задач.

Бронемашины Bushmaster, классифицируемые как защищенные мобильные машины пехоты, изначально использовались австралийскими военными в Афганистане. С выводом войск из этого региона техника была перенаправлена в Украину, где ее универсальность и надежность получили высокую оценку.

Оснащенный системой дистанционного управления оружием EOS R400 и 7,62-мм пулеметом с тепловизором, Bushmaster продемонстрировал выдающиеся характеристики на поле боя.

В ходе боевых миссий с помощью этой техники удается оперативно перемещать до 15 вооруженных бойцов под интенсивным вражеским огнем, при этом вращающийся на 360 градусов оружейный модуль обеспечивает высокую огневую мощь.

"Сочетание скорости, защиты и огневой мощи превращает Bushmaster в "фабрику смерти", — заметил один из военных.

Bushmaster спроектирован для экстремальных условий. Он оснащен кондиционером, бронированными окнами, усиленной обшивкой, а также широким обзором для водителя.

Эти характеристики не только обеспечивают комфорт экипажа, но и позволяют машине эффективно передвигаться в самых суровых условиях. Украинские бойцы подчеркивают, что Bushmaster стал для них настоящим "домом на колесах" в хаосе военных действий.

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Напомним, данную технику украинские войска получили весной 2022 года. Позже Bushmaster засветились на Бахмутском направлении во время перевозки бойцов и эвакуирует раненых.