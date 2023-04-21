"Прекрасно себя чувствуют": нардеп показал бронеавтомобили Bushmaster на службе в ВСУ (видео)

Австралия, по словам народного депутата от "Слуги народа" Юрия Мысягина, уже передала около 90 таких транспортных средств.

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Бронеавтомобили MRAP Bushmaster PMV австралийского производства применяются в Вооруженных Силах Украины. Об этом 21 апреля в Telegram сообщил депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин.

Он не указал, в какой локации украинские защитники применяют соответствующую технику. Также неизвестно, какие подразделения ее эксплуатируют.

"Бронированный автомобиль MRAP Bushmaster PMV прекрасно себя чувствует на вооружении ВСУ", – говорится в сообщении.

Нардеп добавил, что Австралия уже передала около 90 таких транспортных средств.

Напомним, 7 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые показал бронетранспортеры Bushmaster, применяемые на Бахмутском направлении. Техника перевозит бойцов и эвакуирует раненых. Военный отметил, что австралийские Bushmaster обладают хорошей маневренностью и проходимостью, что важно для условий, в которых бойцам приходится воевать.

Также в октябре 2022 года бойцы десантно-штурмовых войск оценили уровень австралийской техники. Они отметили, что в начале вторжения россиян в начале войны у них не было машин, которые имели бы такую защиту от обломков и экипажа. Бойцы припомнили, когда выезжали из города Лисичанск, бронемашина взорвалась на мине, но весь экипаж остался невредимым.

В апреле 2022 года транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, способный перевозить четыре Bushmaster, вылетел в Европу из австралийского города Брисбен. Тогда ВСУ передали 20 таких автомобилей. Австралийские специалисты по национальной безопасности отметили, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны. Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеров Bushmaster.