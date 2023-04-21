"Чудово себе почувають": нардеп показав бронеавтомобілі Bushmaster на службі в ЗСУ (відео)

Австралія, за словами народного депутата від "Слуги народу" Юрія Мисягіна, вже передала близько 90 таких транспортних засобів.

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Бронеавтомобілі MRAP Bushmaster PMV австралійського виробництва застосовуються у Збройних силах України. Про це 21 квітня у Telegram повідомив депутат та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін.

Він не зазначив, у якій локації українські захисники застосовують відповідну техніку. Також невідомо, які саме підрозділи її експлуатують.

"Броньований автомобіль MRAP Bushmaster PMV чудово себе почуває на озброєнні ЗСУ", – йдеться у дописі.

Нардеп додав, що Австралія вже передала близько 90 таких транспортних засобів.

Нагадаємо, 7 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше показав бронетранспортери Bushmaster, які застосовуються на Бахмутському напрямку. Техніка перевозить бійців та евакуювати поранених. Військовий зазначив, що австралійські Bushmaster мають гарну маневровість та прохідність, що важливо для умов, в яких бійцям доводиться воювати.

Також у жовтні 2022 року бійці десантно-штурмових військ оцінили рівень австралійської техніки. Вони зазначили, що на початку вторгнення росіян на початку війни у них не було машин, які б мали такий захист від уламків та екіпажу. Бійці пригадали, коли виїжджали з міста Лисичанськ, бронемашина підірвалася на міні, але увесь екіпаж залишився неушкодженим.

У квітні 2022 року транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, здатний перевезти чотири БТР Bushmaster, вилетів у Європу з австралійського міста Брісбен. Тоді ЗСУ передали 20 таких автомобілів. Австралійські фахівці з питань національної безпеки зазначили, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. Президент України Володимир Зеленський раніше звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster.