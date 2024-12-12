"Фабрика смерті": у ЗСУ розповіли, як поводиться в бою бронемашина Bushmaster (відео)

За допомогою цієї техніки вдається оперативно переміщати до 15 озброєних бійців під інтенсивним ворожим вогнем, а збройовий модуль забезпечує високу вогневу міць.

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Бронемашини Bushmaster, надані Австралією, стали незамінним інструментом для Сил оборони в складних умовах бойових дій, включно з операціями в Курській області Росії. У матеріалі UNITED24 йдеться про те, як поводиться в боях бронетехніка, і як її характеристики забезпечують виконання бойових завдань.

Бронемашини Bushmaster, що класифікуються як захищені мобільні машини піхоти, спочатку використовувалися австралійськими військовими в Афганістані. З виведенням військ з цього регіону техніку було перенаправлено в Україну, де її універсальність і надійність отримали високу оцінку.

Оснащений системою дистанційного керування зброєю EOS R400 і 7,62-мм кулеметом із тепловізором, Bushmaster продемонстрував видатні характеристики на полі бою.

Під час бойових місій за допомогою цієї техніки вдається оперативно переміщати до 15 озброєних бійців під інтенсивним ворожим вогнем, водночас збройовий модуль, що обертається на 360 градусів, забезпечує високу вогневу міць.

"Поєднання швидкості, захисту і вогневої потужності перетворює Bushmaster на "фабрику смерті", — зауважив один із військових.

Bushmaster спроектований для екстремальних умов. Він оснащений кондиціонером, броньованими вікнами, посиленою обшивкою, а також широким оглядом для водія.

Ці характеристики не тільки забезпечують комфорт екіпажу, а й дають змогу машині ефективно пересуватися в найсуворіших умовах. Українські бійці підкреслюють, що Bushmaster став для них справжнім "будинком на колесах" у хаосі військових дій.

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Нагадаємо, цю техніку українські війська отримали навесні 2022 року. Пізніше Bushmaster засвітилися на Бахмутському напрямку під час перевезення бійців та евакуації поранених.