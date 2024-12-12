Увязли под Великой Новоселкой: почему замедлилось наступление РФ на южном участке фронта

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Сегодня рассмотрим ситуацию на Времевском направлении, конкретно в районе Великой Новоселки, ведь принципиальных изменений на Кураховском или Покровском направлениях не произошло, по крайней мере, в течение крайних трех суток.

Текущая ситуация

Что касается текущей ситуации, то в течение крайних 1,5 месяца она, очевидно, резко ухудшилась. В первую очередь — на Времевском направлении. Противник в этой полосе во взаимодействии с войсками 68-го АК и 8-й ОВА ГВ "Юг" сумел форсировать реку Кашлагач западнее г. Угледар, а также прорваться в районе с. Золотая Нива в северном и северо-западном направлениях.

Это, в свою очередь, привело к тому, что противнику удалось занять обширный район местности, включая г. Угледар (соответственно, полностью ликвидировав наш Угледарский плацдарм/выступ и сняв непосредственную угрозу г. Волноваха), севернее р. Кашлагач.

А главное — выйти с юга к р. Сухие Ялы, чем создать непосредственную угрозу охвата и обхода наших войск во всем Кураховском выступе.

Это также привело к тому, что противник смог обойти с. Великая Новоселка (один из ключевых районов обороны ВСУ на этом направлении) на широком фронте, с востока и севера и создать непосредственную угрозу локального (тактического) окружения наших подразделений как в районе с. Гановка, Успеновка, так и юго-западнее — в районе с. Макаровка.

На сегодняшний день ГВ "Восток", по сути, создала южный фас (фланг) большего (оперативно-тактического) охвата (во взаимодействии с войсками ГВ "Центр", которые наступают на Покровском и северном фланге Кураховского направлений) наших войск, действующих по обе стороны трассы Запорожье — Донецк.

По состоянию на вчерашнее утро, противник пытался продолжить и развить свое наступление в указанной полосе...

Насколько мне известно, командование противника активно стремится прорваться почти во всех ключевых пунктах этого участка — в поселке Сухие Ялы, в районе с. Константинопольское и Янтарное, а также настойчиво атакует через с. Трудовое в сторону Успеновки.

Пока у меня нет сведений о том, что противнику таки удалось прорваться за р. Сухие Ялы, но очевидно, ВСУ ведут тяжелые и изнурительные бои по всему этому рубежу (имеется в виду по р. Сухие Ялы).

Ситуация еще больше осложняется тем, что с севера на Успеновку наступают со стороны с. Дальнее передовые подразделения 20-й мсд 8-й ОВА, фактически прямо на тактические тылы наших подразделений, которые еще обороняются восточнее нее...

Честно говоря, я считал, что передовые подразделения ВСУ отойдут ЗА Успеновку еще 2-3 суток назад, потому что очевидно, что дальнейшее удержание с. Романовка, Гановка, Успеновка вполне угрожает им окружением. Но на момент написания этого обзора они упорно продолжали там обороняться с почти "перевернутым" фронтом.

Западнее, очевидно, передовые подразделения 40-й обр МП противника, даже после того, как их отбросили в районе с. Новый Комар, продолжают свои попытки пробиться по направлениям Раздольное — Новоочеретоватое и в сторону того же с. Новый Комар.

Смысл этих действий также вполне понятен — противник стремится перерезать ОБЕ основные дороги, ведущие из с. Великая Новоселка на север. Одну, на с. Багатир, он уже перерезал юго-восточнее с. Раздольное, а попытка перерезать еще одну, ведущую в сторону с. Комар (заняв с. Новый Комар), пока для него неудачная.

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Продолжаются и атаки 36-й ОВА (37-й омсбр, 5-я отбр) противника прямо с востока и юга на само с. Великая Новоселка. Они также, после захвата с. Благодатное, пока безрезультатны. Прорваться в пределы Великой Новоселки противнику пока еще не удается (или, по крайней мере, на момент написания обзора).

60-я омсбр противника, очевидно, при поддержке каких-то отдельных подразделений 34-й омсбр пытается зажать наши подразделения, которые обороняются южнее Новой Новоселки, в районе с. Макаровка и с. Нескучное, путем неудачных атак через реку Мокрые Ялы, в общей дирекции с востока на запад.

В этом смысле, другое формирование этой армии (5-й ОВА), ее 127-я мсд после захвата с. Ровнополье и продвижения к окрестностям Новодаровки, очевидно, "притормозила". Однако ее передовые подразделения, вероятно, продолжают атаковать на узком участке между Ровнопольем и Макаровкой, явно пытаясь вытеснить наши подразделения из с. Макаровка под угрозой их локального (тактического) окружения.

Таким образом, если обобщить текущую ситуацию на Времевском направлении, то ее следует охарактеризовать как достаточно сложную, однако далеко не критическую...

В общем

Если коснуться более обобщенных оценок и выводов, то в глаза бросаются сразу несколько вещей.

Противник, прорвав нашу оборону почти на всю тактическую ее глубину на участке между Золотой Нивой и Угледаром несколько недель назад, так и не воспользовался в полной мере возможностями, которые это ему давало (ниже объясню, почему я так думаю).

Очевидно, в оперативном смысле, российское командование допустило ошибку, когда планировало действия против всего нашего Кураховско-Угледарского выступа (плацдарма) в конце лета, распределив основные резервы и ресурсы в пользу именно своей северной фланговой группировки войск (ГВ "Центр"), а не южной (ГВ "Восток"). Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что она имела для этого все "формальные" основания.

Как это ни парадоксально, но на данный момент целый ряд решений командования ГВ "Восток" противника, включая, очевидно, направление части сил его правого фланга и центра именно на район обороны ВСУ в с. Великая Новоселка, с точки зрения оперативной целесообразности представляются, скажем так — спорными...

Теперь, объясню, что именно я имею в виду.

Имея тактический прорыв в полосе действия сил правого фланга ГВ "Восток" несколько недель назад (будем откровенны, на участке Золотая Нива — Угледар, когда противник форсировал р. Кашлагач и начал стремительно продвигаться на север западнее Угледара, наш фронт просто "посыпался"), противник сумел в общем измерении продвинуться лишь на глубину 18.5 — 18.7 км, да и то не в самом оптимальном и целесообразном для себя направлении.

Я вполне понимаю, что командование ГВ "Восток", очевидно, имея одной из основных задач "свернуть" оборону ВСУ перед фронтом 8-й ОВА и 68-го АК, сделало "точкой приложения главных усилий" наступление на правый фланг наших подразделений, которые на тот момент упорно оборонялись в районе Константиновки, а затем Елизаветовки. И поэтому они, имея перед собой целый набор возможностей (направлений для дальнейшего продвижения), решили и стали это делать именно в направлении на Максимовку и Богоявленку.

Хотя могли это делать "шире и масштабнее". Например, с ходу прорваться по направлению Ясная Поляна — Разлив и попытаться выйти на ГЛУБОКИЕ ТИЛЫ нашей группировки, которая сейчас ведет упорные арьергардные бои в район Сонцевки, Зори и Шевченко.

Если бы противник прорвался именно ТОГДА на Богатырь, Константинополь, Андреевку, размах и масштаб этого нашего "просыпания" были бы более чувствительными для ВСУ (я писал ранее о такой возможности). Ведь в таком случае все, что оказалось бы восточнее, в том числе те наши подразделения, которые сейчас обороняются в районе Успеновки и Гановки, и которых именно сейчас противник стремится "зажать в тиски", пытаясь "зайти им за фланг" через р. Сухие Ялы, были бы обречены.

Однако, все же, противник выбрал "синицу в руках" (Успеновку) вместо "журавля в небе" (Богатырь), так сказать, вынужденно сузив фронт своего активного наступления, и сейчас упорно таранит нашу оборону по р. Сухие Ялы, неся в тактической зоне на этом участке совсем необязательные для себя, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ потери. Лично я — только "за".

Не скажу, что российское командование не видело этой возможности. Оно, очевидно, видело ее. Ведь постепенное продвижение передовых российских подразделений в Раздольное и в сторону поселка Разлив об этом убедительно свидетельствует. Но, вероятно, его постепенное "затухание" было обусловлено не желаниями самого российского командования, а реальной оценкой собственных возможностей (то есть, наличием у него резервов и ресурсов именно для такого дальнейшего развития своего наступления).

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В этом отношении, на данный момент, у противника на Времевском направлении есть ЧАСТЬ сил сразу трех формирований уровня "бригада", которыми он может ПОПРОБОВАТЬ "развить ситуацию" именно в свою пользу и именно в этом направлении — 336-я обр МП (очевидно, в бой введен только один ее батальон), 57-я омсбр (скорее всего, именно ею попытаются "развить прорыв на север") и где-то половина 34-й омсбр (другая, уже введена в бой, но ее, вероятно, придерживают для боев в самой Великой Новоселке и Времеевке).

В целом, этот "эшелон развития успеха" и оперативный резерв ГВ "Восток", очевидно, ЗНАЧИТЕЛЬНО уступает тому, что сконцентрировано в полосе ГВ "Центр". Но с формальной точки зрения, это вполне оправдано — силы ГВ "Центр" действуют одновременно на трех "разнесенных" направлениях — Торецком, Покровском и Кураховском. Ему объективно нужно больше войск и сил...

И напоследок, о Великой Новоселке

Когда передовые подразделения противника (очевидно, 40-й обр МП) прорвались в Раздольное и вышли к с. Новый Комар, перед российским командованием встал вполне понятный вопрос — куда дальше?

Дилемма была достаточно очевидна — либо "гнуть" дальше на север, в сторону Багатыря и попытаться в его районе перерезать в наших глубоких тылах трассу Запорожье — Донецк, либо "заняться вопросом Великой Новоселки". Командование ГВ "Восток", похоже, выбрало второе...

На первый взгляд, выглядит так же ошибочно, как и "выбор" в полосе наступления 36-й омсбр — вместо "смелее и глубже", было выбрано менее масштабно, но с большими шансами на успех (ведь одновременно с этим, воспользовавшись тактическим прорывом в районе Золотой Нивы, 36-я ОВА противника уже выходила на Благодатное и восточные окраины Великой Новоселки).

Но это только на первый взгляд.

Потому что любому офицеру оперативной службы было вполне очевидно, что наступать силами только 4двух бригад (40-й обр МП и 36-й омсбр), ну пусть даже добавив к ним еще одну (57-ю омсбр) на север, к Запорожской трассе, причем ШИРОКИМ ФРОНТОМ и при этом НЕ обеспечить себе левый фланг (оставив невзятой Великую Новоселку) — это похоже на игру в "русскую рулетку" с очень большими шансами таки проиграть (то есть получить в самый ответственный момент какой-то коварный контрудар в левую "бочину").

Кстати, история с "заходом" россиян в с. Новый Комар это только подтвердила. Очевидно, что уровень боеспособности украинских войск перед фронтом 5-й и 36-й ОВА отличается в лучшую сторону от тех сил, которые развернуты фронтом на юг, на реке Сухие Ялы, и они вполне способны на такого рода экспромт.

Именно поэтому я и считаю решение российского командования ГВ "Восток" в первую очередь "взять Великую Новоселку" и только потом двигаться на север не ошибочным, а, скажем так, спорным и дискуссионным. Ну, конечно, с их точки зрения...

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