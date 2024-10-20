Очередь на фронт: как решить проблему мобилизации и демобилизации

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Вот, например, такая идея, в качестве мозгового штурма.

"Очередь на службу"

Идет в комплекте с очередью на демобилизацию. По сути, это одна и та же очередь, просто идет по кругу. Если ты демобилизовался — попадаешь в конец очереди на мобилизацию.

Обе очереди — электронные.

На демобилизацию записываешься добровольно. Если хочешь служить дальше — не вопрос.

И, допустим, работает определенный коэффициент. Если государство мобилизовало 2 людей, которые по определенному перечню критериев должны в теории тебя заменить, то 1 военнослужащий получает билет на выход (и становится в конец очереди на мобилизацию, повторяю). Но не сразу, а как только эти люди станут надлежащей заменой.

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Какие критерии того, что они стали надлежащей заменой? Надо их продумать. Конечно, новички должны минимум полгода прослужить и тогда будут считаться способными заместить предшественника. Или даже не просто полгода, а с учетом рисков. Потому что на фронте — это одно, в тылу — другое.

Какие еще критерии? Конечно, сфера. Медики за медика, саперы за саперов, и т. п.

Конечно, куча вопросов остается…

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